Incendiu puternic într-un bloc din Constanța! Zece locatari s-au autoevacuat, iar un bărbat a fost transportat la spital

Incendiu uriaș într-un bloc din Constanța. 10 oameni s-au autoevacuat.
Momente de panică într-un cartier din Constanța, după izbucnirea unui incendiu la un bloc de locuințe. Flăcările au pornit de la un tablou electric și s-au extins rapid la fațada clădirii și la acoperiș. Zece persoane au reușit să se evacueze la timp, însă un vârstnic a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce ar fi inhalat fum.
Incendiul a pornit de la tabloul electric al imobilului
Alarma a fost dată vineri, când pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la un bloc situat pe strada Aleea Muzicii din municipiul Constanța.
Potrivit primelor informații, focul a pornit la tabloul electric al imobilului, iar în scurt timp s-a propagat la fațada clădirii, punând în pericol locatarii.
Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru lichidarea incendiului și limitarea extinderii flăcărilor.
Zece persoane au ieșit singure din bloc
În momentul izbucnirii incendiului, locatarii au reacționat rapid și au părăsit clădirea înainte ca situația să se agraveze.
Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, zece persoane s-au autoevacuat în siguranță până la sosirea echipajelor de intervenție.
Pompierii au verificat întreaga clădire pentru a se asigura că nu au rămas persoane surprinse în interior.
Un bărbat de aproximativ 90 de ani a fost transportat la spital
În urma incidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 90 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Acesta era conștient în momentul preluării de către echipajele medicale și a fost transportat la spital, existând suspiciunea că a suferit o intoxicație cu fum.
Starea sa urmează să fie evaluată de medici.
Flăcările au afectat fațada și acoperișul blocului
Incendiul a provocat pagube importante la nivelul clădirii.
Potrivit bilanțului preliminar al pompierilor, focul a distrus aproximativ 30 de metri pătrați din fațada imobilului, iar acoperișul a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.
Intervenția echipajelor s-a concentrat atât pe stingerea incendiului, cât și pe împiedicarea propagării acestuia către celelalte apartamente.
După lichidarea incendiului, specialiștii urmează să stabilească cu exactitate împrejurările în care a izbucnit focul și cauza producerii acestuia.