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Locale· 1 min citire
Accident spectaculos în Iași! O mașină a ajuns într-o stație de tramvai după impactul cu un alt vehicul
Accident rutier
Un accident rutier a avut loc în municipiul Iași. Un autoturism a fost proiectat într-o stație de tramvai. În urma impactului cu un vehicul greu, mașina a ricoșat și a distrus parapetul de protecție al refugiului destinat călătorilor. Din fericire, șoferița era singură în autoturism, iar în stație nu se aflau persoane în momentul producerii accidentului.
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