Accident spectaculos în Iași! O mașină a ajuns într-o stație de tramvai după impactul cu un alt vehicul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 18:32

Un accident rutier a avut loc în municipiul Iași. Un autoturism a fost proiectat într-o stație de tramvai. În urma impactului cu un vehicul greu, mașina a ricoșat și a distrus parapetul de protecție al refugiului destinat călătorilor. Din fericire, șoferița era singură în autoturism, iar în stație nu se aflau persoane în momentul producerii accidentului.

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