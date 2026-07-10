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Accident spectaculos în Iași! O mașină a ajuns într-o stație de tramvai după impactul cu un alt vehicul

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 18:32

Un accident rutier a avut loc în municipiul Iași. Un autoturism a fost proiectat într-o stație de tramvai. În urma impactului cu un vehicul greu, mașina a ricoșat și a distrus parapetul de protecție al refugiului destinat călătorilor. Din fericire, șoferița era singură în autoturism, iar în stație nu se aflau persoane în momentul producerii accidentului.

Mașina a fost proiectată într-o stație de tramvai

Accidentul s-a produs în municipiul Iași, unde un autoturism condus de o femeie a ajuns în refugiul unei stații de tramvai după o coliziune cu un vehicul greu.

Potrivit primelor informații, autoturismul a fost acroșat de vehiculul de mare tonaj, iar în urma impactului a fost proiectat spre stație, unde a lovit și a distrus parapetul de protecție destinat călătorilor.

Forța coliziunii a provocat avarii importante atât autoturismului, cât și elementelor de siguranță ale stației.

Șoferița era singură în mașină

La momentul producerii accidentului, femeia se afla singură în autoturism.

Din primele date, nu au fost raportate alte persoane implicate direct în eveniment, iar faptul că stația de tramvai nu era ocupată în acel moment a împiedicat producerea unei tragedii.

Parapetul de protecție a fost distrus

În urma impactului, parapetul care delimita și proteja refugiul stației de tramvai a fost grav avariat.

Zona a fost securizată de autorități pentru a permite intervenția echipajelor și îndepărtarea autoturismului de pe carosabil.

Accidentul a atras atenția trecătorilor, iar circulația în zonă a fost afectată temporar până la finalizarea intervenției.

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