Tatăl unui șef din Poliție, mort în azilele lui Pașca: „Fiul său era foarte supărat”

Publicat 10 iul. 2026, 07:17 Actualizat 10 iul. 2026, 07:19 Sursă Realitatea PLUS

Tatăl unui șef de Poliție din Bihor a murit în azilele groazei din Bihor, este dezvăluirea făcută de Viorel Pașca în exclusivitate la REALITATEA PLUS.

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