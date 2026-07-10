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Locale· 2 min citire
Misiune contracronometru în Munţii Ceahlău. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unei persoane intoxicată cu ciuperci
FOTO: Facebook
Misiune contracronometru, vineri, în Munții Ceahlău, unde salvamontiștii intervin pentru recuperarea unei persoane care a suferit o intoxicație acută în urma consumului de ciuperci. Echipele de intervenție se deplasează într-o zonă montană dificil accesibilă pentru a acorda primul ajutor și a transporta victima în siguranță către un echipaj medical.
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