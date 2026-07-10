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Locale· 1 min citire
Accident grav pe Autostrada A1, Sebeș-Sibiu. O mașină a intrat într-un parapet
FOTO: Arhivă
Un accident rutier grav a avut loc vineri seară, pe Autostrada A1, pe sensul de mers Sebeș–Sibiu, unde o mașină s-a izbit violent de un parapet.
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