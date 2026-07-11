Incendiu de vegetație în Vaslui: focul a ars 500 de metri pătrați și s-a apropiat periculos de o casă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 18:47

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă în satul Duda, din comuna Duda-Epureni, județul Vaslui. Focul s-a apropiat periculos de o casă, însă pompierii au reușit să oprească flăcările înainte ca acestea să se extindă și să provoace alte pagube.

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