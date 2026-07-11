Incendiu de vegetație în Vaslui: focul a ars 500 de metri pătrați și s-a apropiat periculos de o casă

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă în satul Duda, din comuna Duda-Epureni, județul Vaslui. Focul s-a apropiat periculos de o casă, însă pompierii au reușit să oprească flăcările înainte ca acestea să se extindă și să provoace alte pagube.
La fața locului au fost trimiși cinci pompieri din cadrul Secției de Pompieri Huși, care au intervenit cu o autospecială de stingere. În momentul în care echipajul a ajuns în zonă, exista riscul ca incendiul să cuprindă și locuința aflată în apropiere.
”Secţia de Pompieri Huşi a intervenit cu o autospecială de stingere cu 5 militari pentru lichidarea unui incendiu de vegetaţie uscată în satul Duda, comuna Duda-Epureni, judeţul Vaslui. Ajunşi la faţa locului , s-a constatat că exista pericolul ca focul să se extindă şi să ajungă şi la o locuinţă din apropiere , dar intervenţia promptă a pompierilor militari din cadrul Secţiei de Pompieri Huşi a condus la lichidarea incendiului înainte ca acesta să se extindă şi să producă alte pagube”, transmite ISU Vaslui.
Aproximativ 500 de metri pătrați au fost afectați
În urma incendiului a ars o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați de vegetație uscată. Pompierii au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să afecteze alte terenuri sau bunurile din apropiere.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cauza probabilă a incendiului a fost folosirea focului deschis în spații deschise.
Cum pot fi prevenite incendiile de vegetație
Pompierii le recomandă oamenilor să nu folosească focul deschis pentru curățarea terenurilor sau pentru arderea resturilor vegetale. De asemenea, țigările aprinse și alte surse de foc nu trebuie aruncate în zonele în care există vegetație uscată.
Aprinderea focului trebuie evitată în apropierea culturilor agricole, a pădurilor sau a terenurilor acoperite cu iarbă uscată, unde flăcările se pot răspândi foarte repede. Persoanele care observă un incendiu de vegetație trebuie să sune imediat la numărul de urgență 112.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” al județului Vaslui le reamintește cetățenilor că respectarea acestor măsuri poate proteja viețile oamenilor, locuințele, bunurile și mediul înconjurător.