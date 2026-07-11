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Locale· 2 min citire
Incendiu la un tren din Gara de Nord Timișoara. Pasagerii au coborât înainte ca fumul să cuprindă garnitura
Pompieri
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă dimineață, la un tren care circula pe ruta Timișoara Nord - Cruceni, în timp ce garnitura se afla staționată în Gara de Nord din Timișoara. Incidentul s-a produs în jurul orei 10:50, după ce automotorul fusese garat pe una dintre liniile folosite pentru trenurile care pleacă spre Reșița. Călătorii coborâseră deja, astfel că nimeni nu se mai afla în vagoane în momentul în care fumul gros a început să se răspândească.
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