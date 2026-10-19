Copacul care crește 4 metri într-un singur an cucerește tot mai multe grădini din România. Are flori mov superbe și lemn de calitate

Paulownia este un arbore ornamental care se remarcă prin ritmul accelerat de creștere și aspectul spectaculos.
Originar din Asia de Est, acesta câștigă popularitate și în România, fiind apreciat atât pentru florile sale mov, cât și pentru lemnul pe care îl produce. În condiții favorabile, poate crește cu până la patru metri în primul an de viață.
Cunoscut sub denumirea de „arborele prințesei”, Paulownia atrage atenția prin frunzele sale de dimensiuni impresionante și prin florile care apar primăvara. Viteza de dezvoltare diferă în funcție de specie și de condițiile în care este plantat, însă, atunci când beneficiază de mediul potrivit, poate ajunge la câțiva metri înălțime într-un singur sezon.
Arborele din Asia de Est, apreciat pentru aspectul său spectaculos
În China, Japonia și Coreea de Sud, Paulownia este cultivat atât în scop ornamental, pentru amenajarea spațiilor verzi, cât și pentru valorificarea lemnului său. Frunzele arborelui pot avea un diametru cuprins între 15 și 40 de centimetri, iar creșterea rapidă îl face ușor de remarcat în grădini. Informațiile despre caracteristicile sale sunt prezentate de publicația Southern Living.
Toamna, Paulownia își pierde frunzele, iar exemplarele ajunse la maturitate pot atinge înălțimi de 12-15 metri. Florile mov se deschid la începutul primăverii, înainte ca frunzișul să se dezvolte complet, oferind arborelui un aspect deosebit.
Este potrivit pentru grădinile în care se dorește mai multă umbră
Datorită dezvoltării sale rapide și frunzelor mari, Paulownia poate fi o alegere potrivită pentru cei care vor să obțină mai multă umbră în grădină. Dimensiunile pe care le poate atinge la maturitate trebuie însă luate în calcul înainte de plantare.
Într-o grădină de mici dimensiuni, acest arbore s-ar putea să nu fie cea mai bună opțiune. Înălțimea considerabilă și coroana sa trebuie să beneficieze de suficient spațiu pentru a se dezvolta, astfel încât alegerea locului de plantare este importantă.
De ce are nevoie Paulownia pentru a crește rapid
Deși este cunoscut pentru ritmul său accelerat de dezvoltare, Paulownia are nevoie de condiții favorabile pentru a atinge dimensiuni impresionante într-un timp scurt. Lumina din abundență și un sol care permite scurgerea eficientă a apei sunt două dintre cerințele importante pentru creșterea sa.
Excesul de apă poate afecta dezvoltarea arborelui, motiv pentru care solul trebuie să fie bine drenat. Dacă nu beneficiază de condițiile necesare și nu este îngrijit corespunzător, Paulownia nu va mai crește în același ritm, iar dezvoltarea sa poate fi încetinită.