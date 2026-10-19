Cât curent produc panourile fotovoltaice toamna. Ce se întâmplă în zilele ploioase și înnorate

Panourile fotovoltaice produc energie electrică chiar și în zilele ploioase sau atunci când cerul este înnorat, însă randamentul poate scădea semnificativ odată cu venirea toamnei. În octombrie și noiembrie, când zilele sunt mai scurte, iar norii pot acoperi cerul ore întregi, proprietarii de sisteme fotovoltaice se pot confrunta cu variații mari ale producției de energie de la o zi la alta. Totuși, vremea mohorâtă nu înseamnă automat că panourile solare nu mai generează electricitate.
Panourile fotovoltaice produc energie chiar și atunci când soarele nu se vede pe cer
Contrar unei idei răspândite, panourile fotovoltaice nu au nevoie de soare vizibil pentru a produce energie. Acestea transformă lumina în electricitate, iar o parte din radiația solară ajunge la suprafața Pământului chiar și atunci când cerul este acoperit de nori.
În zilele senine, panourile beneficiază atât de radiația solară directă, cât și de cea difuză. Atunci când norii acoperă cerul, o parte din lumina solară este absorbită, reflectată sau împrăștiată în atmosferă, ceea ce reduce energia disponibilă pentru producție.
Cu toate acestea, radiația difuză poate permite sistemului fotovoltaic să funcționeze în continuare, chiar dacă soarele nu se vede deloc.
Cât scade producția panourilor fotovoltaice într-o zi înnorată
Producția de energie depinde de mai mulți factori, printre care grosimea norilor, intensitatea luminii, anotimpul, orientarea panourilor și eventualele umbre.
Într-o zi cu nori subțiri sau cu perioade însorite, sistemul poate genera o cantitate relativ importantă de energie. În schimb, atunci când cerul este acoperit de nori groși, iar ploaia persistă pe parcursul întregii zile, producția poate scădea drastic.
Procentele vehiculate frecvent, precum 10% sau 30% din producția obișnuită, nu reprezintă valori universale. În realitate, randamentul poate varia considerabil în funcție de condițiile meteorologice și de caracteristicile instalației.
Câți kWh poate produce un sistem fotovoltaic de 5 kW în octombrie
Pentru a înțelege diferențele, să luăm exemplul unui sistem fotovoltaic rezidențial cu o putere instalată de 5 kWp.
Dacă într-o anumită zi senină de octombrie instalația produce 15 kWh, într-o zi cu cer puternic înnorat producția poate scădea la doar câțiva kWh. În condiții meteorologice nefavorabile, aceasta poate ajunge, orientativ, la 1-3 kWh pe zi.
Aceste valori sunt doar exemple și nu reprezintă o estimare garantată pentru toate regiunile României. Producția efectivă depinde de intensitatea radiației solare, de amplasarea panourilor și de condițiile meteo din ziua respectivă.
De asemenea, puterea instalată de 5 kWp nu înseamnă că sistemul produce constant 5 kWh în fiecare oră. Puterea instantanee variază în funcție de lumina disponibilă și de condițiile de funcționare.
De ce scade producția panourilor fotovoltaice în noiembrie
În noiembrie, producția fotovoltaică este influențată nu doar de nebulozitate, ci și de reducerea duratei zilei și de poziția mai joasă a soarelui pe cer.
Astfel, chiar și în zilele fără ploaie, un sistem fotovoltaic poate produce mai puțină energie decât în perioadele favorabile din lunile de vară sau în zilele însorite de toamnă.
Un sistem de 5 kWp care poate genera 15-20 kWh într-o zi foarte bună de octombrie nu va obține neapărat rezultate similare într-o zi mohorâtă de la sfârșitul lunii noiembrie. În asemenea condiții, producția poate coborî la câțiva kWh sau chiar mai puțin.
Când ajunge producția panourilor fotovoltaice la zero
În mod normal, panourile fotovoltaice nu produc energie electrică pe timpul nopții, deoarece nu mai beneficiază de radiație solară.
În timpul zilei, însă, o producție zero sau neobișnuit de mică nu trebuie atribuită automat ploii. Dacă există lumină naturală, iar invertorul indică permanent zero, proprietarul ar trebui să verifice starea sistemului, eventualele mesaje de eroare și funcționarea conexiunii la rețea, dacă instalația este racordată la aceasta.
O scădere puternică a producției în zilele cu vreme nefavorabilă este normală, dar o valoare persistentă de zero în timpul zilei poate indica o problemă care necesită verificare.