Cât curent produc panourile fotovoltaice toamna. Ce se întâmplă în zilele ploioase și înnorate

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 oct. 2026, 16:31

Panourile fotovoltaice produc energie electrică chiar și în zilele ploioase sau atunci când cerul este înnorat, însă randamentul poate scădea semnificativ odată cu venirea toamnei. În octombrie și noiembrie, când zilele sunt mai scurte, iar norii pot acoperi cerul ore întregi, proprietarii de sisteme fotovoltaice se pot confrunta cu variații mari ale producției de energie de la o zi la alta. Totuși, vremea mohorâtă nu înseamnă automat că panourile solare nu mai generează electricitate.

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