Cum cureți o tigaie în care s-a ars mâncarea. Trucuri simple pentru a îndepărta resturile fără să zgârii suprafața

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 20:27

O tigaie în care s-au lipit resturi de mâncare sau s-au format depuneri arse poate fi dificil de curățat, mai ales dacă încerci să le îndepărtezi imediat cu un burete abraziv. Există însă câteva metode simple care te pot ajuta să înmoi murdăria și să cureți vasul mai ușor, folosind ingrediente obișnuite din bucătărie. Apa fierbinte, detergentul de vase și bicarbonatul de sodiu pot fi de ajutor, dacă sunt folosite în funcție de materialul din care este fabricată tigaia.

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