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Lifestyle· 1 min citire
Tigaie caldă cu ouă, ardei și cabanos. Rețeta perfectă pentru zilele în care nu ai chef să stai prea mult în bucătărie
Fotografie realizată cu ajutorul AI
Când îți dorești o masă gustoasă, dar nu vrei să petreci mult timp în bucătărie, o tigaie cu ouă, ardei și cabanos este alegerea ideală. Se prepară rapid, din ingrediente simple, iar combinația dintre cabanosul rumenit, ardeiul dulce, sosul de roșii și ouăle cremoase oferă un preparat sățios, potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru prânz sau cină.
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