Cea mai rapidă metodă de curățare a vinetelor coapte. Trucul secret care te scapă de coajă în doar câteva secunde

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 09:36

Vinetele se numără printre cele mai apreciate legume ale verii, fiind folosite în preparate precum salata de vinete, zacusca sau musacaua. Totuși, modul în care sunt curățate poate influența atât gustul, cât și textura preparatului. Respectarea câtorva reguli simple te poate ajuta să obții un rezultat mult mai gustos.

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