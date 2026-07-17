Greșelile care îți distrug somnul. Ce nu trebuie să faci înainte de culcare în nopțile caniculare

În perioadele de caniculă, somnul odihnitor poate deveni o adevărată provocare. Temperaturile ridicate din timpul nopții nu afectează doar confortul, ci și capacitatea organismului de a se relaxa și de a intra în fazele profunde ale somnului. Deși senzația de oboseală este prezentă după o zi întreagă, căldura excesivă poate perturba procesul natural prin care corpul se pregătește pentru odihnă.
Dușurile foarte reci nu sunt cea mai bună soluție
Primul impuls după o zi caniculară este adesea un duș cu apă foarte rece. Totuși, specialiștii recomandă apă răcoroasă sau călduță, nu rece ca gheața. O răcire bruscă poate determina organismul să conserve căldura, ceea ce întârzie scăderea temperaturii corporale necesară instalării somnului.
Aerul condiționat folosit la temperaturi foarte scăzute
Deși răcorește rapid încăperea, setarea aparatului la temperaturi foarte mici poate crea un contrast puternic între mediul exterior și cel interior, iar unele persoane se pot trezi cu disconfort respirator sau muscular. Specialiștii recomandă o temperatură moderată și aerisirea locuinței în momentele în care afară este mai răcoare.
Cafeaua și alcoolul, o combinație nefavorabilă pentru somn
Cafeaua consumată după-amiaza sau seara poate întârzia instalarea somnului, iar alcoolul, deși induce inițial senzația de relaxare, fragmentează odihna și favorizează trezirile nocturne. În perioadele cu temperaturi ridicate, alcoolul contribuie și la deshidratare, accentuând senzația de disconfort.
Hainele și lenjeria nepotrivite
Materialele sintetice și pilotele groase rețin căldura și împiedică evaporarea transpirației. Medicii recomandă pijamale lejere din bumbac sau in și lenjerii fabricate din materiale naturale, care permit o mai bună circulație a aerului și eliminarea umezelii.
Băile fierbinți înainte de culcare
O baie foarte caldă poate fi relaxantă în sezonul rece, însă vara are efectul opus. Temperatura corporală crește, iar organismul are nevoie de mai mult timp pentru a se răci înainte de somn. Un duș călduț sau răcoros este o alegere mai potrivită în serile caniculare.
Somnul de după-amiază, doar dacă este scurt
În zilele extrem de călduroase, o scurtă repriză de somn poate reduce senzația de oboseală. Specialiștii recomandă însă ca aceasta să nu depășească 30-40 de minute și să aibă loc înainte de ora 14:00. Un pui de somn prea lung sau prea târziu poate face și mai dificilă adormirea seara.
Alte trucuri care pot face diferența
Pe lângă evitarea acestor greșeli, experții recomandă hidratarea constantă pe parcursul zilei, închiderea draperiilor în orele cu soare puternic și aerisirea locuinței dimineața devreme sau după apus, când temperatura exterioară scade. De asemenea, un ventilator poate crește confortul prin favorizarea evaporării transpirației, însă nu răcește efectiv aerul din încăpere.
Un somn de calitate este esențial pentru refacerea organismului, iar nopțile petrecute în căldură excesivă pot afecta concentrarea, starea de spirit și performanța din timpul zilei. Câteva schimbări simple în rutina de seară pot face diferența dintre o noapte agitată și una cu adevărat odihnitoare, potrivit sursei.