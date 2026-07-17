Greșelile care îți distrug somnul. Ce nu trebuie să faci înainte de culcare în nopțile caniculare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 12:10

În perioadele de caniculă, somnul odihnitor poate deveni o adevărată provocare. Temperaturile ridicate din timpul nopții nu afectează doar confortul, ci și capacitatea organismului de a se relaxa și de a intra în fazele profunde ale somnului. Deși senzația de oboseală este prezentă după o zi întreagă, căldura excesivă poate perturba procesul natural prin care corpul se pregătește pentru odihnă.

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