Tiger Shroff, ținta unui atac armat în Mumbai: actorul a scăpat nevătămat. Întregul incident, surprins în imagini VIDEO

Publicat 19 oct. 2026, 07:44 Actualizat 19 oct. 2026, 07:47

Actorul indian Tiger Shroff, în vârstă de 36 de ani, a scăpat nevătămat după ce doi atacatori au deschis focul asupra mașinii sale în Mumbai. Incidentul a avut loc duminică seara, în timp ce actorul părăsea un club de fotbal din suburbia Juhu. Poliția indiană a deschis o anchetă, iar două persoane au fost rănite în urma împușcăturilor, inclusiv șoferul actorului, relatează BBC.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Tiger ShroffatacmasinaMumbai