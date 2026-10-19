Tiger Shroff, ținta unui atac armat în Mumbai: actorul a scăpat nevătămat. Întregul incident, surprins în imagini VIDEO

Actorul indian Tiger Shroff, în vârstă de 36 de ani, a scăpat nevătămat după ce doi atacatori au deschis focul asupra mașinii sale în Mumbai. Incidentul a avut loc duminică seara, în timp ce actorul părăsea un club de fotbal din suburbia Juhu. Poliția indiană a deschis o anchetă, iar două persoane au fost rănite în urma împușcăturilor, inclusiv șoferul actorului, relatează BBC.
Potrivit informațiilor furnizate de poliție, Tiger Shroff nu a suferit răni prin împușcare. Atacul a provocat însă îngrijorare cu privire la siguranța personalităților publice din India, după ce mai multe figuri cunoscute au fost vizate de atacuri țintite în ultimii ani, scrie publicația britanică.
Atacul armat asupra mașinii lui Tiger Shroff, surprins în imagini
În mediul online a apărut o înregistrare video în care se observă cel puțin doi bărbați înarmați care trag focuri de armă de la mică distanță spre scaunul pasagerului din față al unei mașini. Vehiculul se deplasa încet prin mulțime în momentul atacului.
Incidentul s-a produs duminică seara, în timp ce Tiger Shroff se afla într-o mașină care părăsea un club de fotbal din Juhu, o suburbie a orașului Mumbai.
Poliția investighează circumstanțele atacului, în urma căruia două persoane au fost rănite, printre care și șoferul actorului.
Vicepremierul statului Maharashtra condamnă atacul
Eknath Shinde, viceprim-ministrul statului Maharashtra, în care se află orașul Mumbai, a condamnat incidentul și a avertizat că asemenea acte nu vor fi tolerate.
„Aceste tentative de intimidare a oamenilor nu vor fi tolerate și vom pune capăt acestui huliganism”, a declarat oficialul. Shinde l-a vizitat pe Tiger Shroff după atacul armat și a afirmat că actorul și mama sa au fost „șocați” de cele întâmplate.
Cine este Tiger Shroff
Tiger Shroff, fiul actorilor Jackie Shroff și Ayesha Dutt, și-a făcut debutul în cinematografie în anul 2014, cu filmul romantic „Heropanti”. Ulterior, a jucat în mai multe producții cinematografice. Pe lângă cariera de actor, Shroff este pasionat de fotbal și joacă pentru clubul profesionist Mumbai FC.