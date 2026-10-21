Cum cureți talpa fierului de călcat fără să o zgârii. Metode simple pentru îndepărtarea petelor arse și a depunerilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 22:04

Petele maronii, urmele de material topit și depunerile de pe talpa fierului de călcat pot îngreuna călcarea și pot lăsa semne nedorite pe haine. Înainte să încerci să le îndepărtezi prin frecare intensă, există câteva metode simple care te pot ajuta să cureți aparatul fără să-i deteriorezi suprafața. Alegerea soluției potrivite depinde însă de materialul din care este realizată talpa și de recomandările producătorului.

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