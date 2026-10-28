Calendar ortodox noiembrie 2026. Toate sărbătorile cu cruce roșie și zilele de post
Sfântul Gavril
Luna noiembrie 2026 aduce trei sărbători importante cu cruce roșie în calendarul ortodox: Soborul Sfinșilor Mihail și Gavril, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Tot în această lună începe Postul Crăciunului, pe 15 noiembrie, iar credincioșii au mai multe zile cu dezlegare la pește.
Sărbătorile cu cruce roșie din noiembrie
În calendarul ortodox, zilele cu cruce roșie sunt dedicate unor praznice importante. În noiembrie 2026 sunt trei sărbători principale:
8 noiembrie (duminică) - Soborul Sfinților Mihail și Gavril - una dintre cele mai cunoscute sărbători, iar mulți creștini își serbează onomastica numelui
21 noiembrie (sâmbătă) - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - sărbătoarea amintește aducerea Fecioarei Maria la templu și este însoțită de dezlegare la pește
30 noiembrie (luni) - Sfântul Apostol Andrei - cunoscut și sub numele de Ocrotitor al României, este zi liberă legală
Zilele de post și dezlegările
Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie 2026, și se încheie marți, 24 decembrie 2026. Până la începerea postului, credincioșii țin post miercurea și vinerea, cu excepțiile prevăzute de calendarul bisericesc.
4, 6, 11 și 13 noiembrie 2026 - zile de post, miercuri și vineri
14 noiembrie - Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului
15 noiembrie - începe Postul Crăciunului
21, 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie - zile cu dezlegare la pește
Alimentația din timpul Postului Nașterii Domnului exclude consumul de ouă, carne și produsele lactate. În zilele cu dezlegare de pește, acesta poate fi consumat fără să întrerupă postul.
Calendarul zi cu zi
1 noiembrie (duminică) - Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian
2 noiembrie (luni) - Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist
3 noiembrie (marți) - Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
4 noiembrie (miercuri) - Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare - post
5 noiembrie (joi) - Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia
6 noiembrie (vineri) - Sfântul Pavel Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Luca din Sicilia - post
7 noiembrie (sâmbătă) - Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Lazăr din Muntele Galisiei - Moșii de toamnă
8 noiembrie (duminică) - Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril - cruce roșie
9 noiembrie (luni) - Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina
10 noiembrie (marți) - Sfinții Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart
11 noiembrie (miercuri) - Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfinții Victor și Vichentie - post
12 noiembrie (joi) - Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv
13 noiembrie (vineri) - Sfântul Ioan Gură de Aur - dezlegare la ulei și vin
14 noiembrie (sâmbătă) - Sfântul Apostol Filip; Sfântul Ierarh Grigorie Palama - Lăsatul secului
15 noiembrie (duminică) - Sfântul Cuvios Paisie din Neamț - începutul Postului Nașterii Domnului
16 noiembrie (luni) - Sfântul Apostol Evanghelist Matei - post
17 noiembrie (marți) - Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul - post
18 noiembrie (miercuri) - Sfinții Mucenici Platon, Roman și Zaheu - post
19 noiembrie (joi) - Sfântul Proroc Avdie; Sfântul Mucenic Varlaam - post
20 noiembrie (vineri) - Sfântul Mucenic Grigorie Decapolitul; Sfântul Mucenic Dasie - post
21 noiembrie (sâmbătă) - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - cruce roșie; dezlegare la pește
22 noiembrie (duminică) - Sfinții Apostoli Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sfânta Muceniță Cecilia - dezlegare la pește
23 noiembrie (luni) - Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sfinții Ierarhi Amfilohie și Grigorie - dezlegare la pește
24 noiembrie (marți) - Sfinții Mucenici Clement și Petru - dezlegare la ulei și vin
25 noiembrie (miercuri) - Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie - dezlegare la ulei și vin
26 noiembrie (joi) - Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Stelian Paflagonul - dezlegare la ulei și vin
27 noiembrie (vineri) - Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfinții Cuvioși Natanael și Pinufrie - post
28 noiembrie (sâmbătă) - Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ștefan cel Nou - dezlegare la pește
29 noiembrie (duminică) - Sfinții Mucenici Paramon și Filumen; Sfântul Cuvios Pitirun - dezlegare la pește
30 noiembrie (luni) - Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României - cruce roșie, dezlegare la pește
Ce nume se sărbătoresc în noiembrie
Luna noiembrie include numeroase sărbători onomastice. Cele mai cunoscute sunt cele dedicate Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, Sfintei Ecaterina și Sfântului Apostol Andrei.
De Soborul Sfinților Mihail și Gavril (8 noiembrie) își serbează onomastica persoanele care poartă numele de Mihai, Mihail, Mihaela, Mihnea, Gabriel și Gabriela.
De Sfântul Apostol și Evanghelist Matei (16 noiembrie) își pot sărbători onomastica persoanele care poartă numele Matei.
Ziua de 25 noiembrie o sărbătorește pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Printre numele asociate acestei zile se numără Ecaterina, Cătălin și Cătălina.
Pe 26 noiembrie este pomenit Sfântul Cuvios Stelian, iar cei care poartă acest nume își sărbătoresc onomastica.
Sfântul Apostol Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, este una dintre cele mai cunoscute sărbători religioase. Își serbează numele Andrei, Andreea, Andra și alte forme derivate.
Ce sărbătoare este azi, 28 octombrie 2026
Azi, miercuri, 28 octombrie 2026, nu este nicio sărbătoare cu cruce roșie. Calendarul Ortodox îi pomenește pe Sfântul Ierarh Iachint, mitropolitul Țării Românești, pe Sfânta Cuvioasă Teofana Basarab și pe alți sfinți. Ziua este una de post, marcată cu cruce albastră în calendar.
Sursa: creștinortodox.ro
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