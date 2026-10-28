Calendar ortodox noiembrie 2026. Toate sărbătorile cu cruce roșie și zilele de post

Publicat 28 oct. 2026, 12:51 Actualizat 28 oct. 2026, 13:02

Luna noiembrie 2026 aduce trei sărbători importante cu cruce roșie în calendarul ortodox: Soborul Sfinșilor Mihail și Gavril, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Tot în această lună începe Postul Crăciunului, pe 15 noiembrie, iar credincioșii au mai multe zile cu dezlegare la pește.

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