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Calendar ortodox noiembrie 2026. Toate sărbătorile cu cruce roșie și zilele de post

Sfântul Gavril

Sfântul Gavril

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Scris deAlexandra Ionescu
Publicat28 oct. 2026, 12:51
Actualizat28 oct. 2026, 13:02

Luna noiembrie 2026 aduce trei sărbători importante cu cruce roșie în calendarul ortodox: Soborul Sfinșilor Mihail și Gavril, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Tot în această lună începe Postul Crăciunului, pe 15 noiembrie, iar credincioșii au mai multe zile cu dezlegare la pește.

Sărbătorile cu cruce roșie din noiembrie

În calendarul ortodox, zilele cu cruce roșie sunt dedicate unor praznice importante. În noiembrie 2026 sunt trei sărbători principale: 

  • 8 noiembrie (duminică) - Soborul Sfinților Mihail și Gavril - una dintre cele mai cunoscute sărbători, iar mulți creștini își serbează onomastica numelui 

  • 21 noiembrie (sâmbătă) - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - sărbătoarea amintește aducerea Fecioarei Maria la templu și este însoțită de dezlegare la pește

  • 30 noiembrie (luni) - Sfântul Apostol Andrei - cunoscut și sub numele de Ocrotitor al României, este zi liberă legală 

Zilele de post și dezlegările

Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie 2026, și se încheie marți, 24 decembrie 2026. Până la începerea postului, credincioșii țin post miercurea și vinerea, cu excepțiile prevăzute de calendarul bisericesc. 

  • 4, 6, 11 și 13 noiembrie 2026 - zile de post, miercuri și vineri

  • 14 noiembrie - Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului

  • 15 noiembrie - începe Postul Crăciunului

  • 21, 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie - zile cu dezlegare la pește

Alimentația din timpul Postului Nașterii Domnului exclude consumul de ouă, carne și produsele lactate. În zilele cu dezlegare de pește, acesta poate fi consumat fără să întrerupă postul.

Calendarul zi cu zi

  • 1 noiembrie (duminică) - Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian

  • 2 noiembrie (luni) - Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist

  • 3 noiembrie (marți) - Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe 

  • 4 noiembrie (miercuri) - Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare - post

  • 5 noiembrie (joi) - Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia

  • 6 noiembrie (vineri) - Sfântul Pavel Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Luca din Sicilia - post 

  • 7 noiembrie (sâmbătă) - Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Lazăr din Muntele Galisiei - Moșii de toamnă

  • 8 noiembrie (duminică) - Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril - cruce roșie

  • 9 noiembrie (luni) - Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina 

  • 10 noiembrie (marți) - Sfinții Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart 

  • 11 noiembrie (miercuri) - Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfinții Victor și Vichentie - post

  • 12 noiembrie (joi) - Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv  

  • 13 noiembrie (vineri) - Sfântul Ioan Gură de Aur - dezlegare la ulei și vin 

  • 14 noiembrie (sâmbătă) - Sfântul Apostol Filip; Sfântul Ierarh Grigorie Palama - Lăsatul secului

  • 15 noiembrie (duminică) - Sfântul Cuvios Paisie din Neamț - începutul Postului Nașterii Domnului

  • 16 noiembrie (luni) - Sfântul Apostol Evanghelist Matei - post

  • 17 noiembrie (marți) - Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul - post

  • 18 noiembrie (miercuri) - Sfinții Mucenici Platon, Roman și Zaheu - post

  • 19 noiembrie (joi) - Sfântul Proroc Avdie; Sfântul Mucenic Varlaam - post

  • 20 noiembrie (vineri) - Sfântul Mucenic Grigorie Decapolitul; Sfântul Mucenic Dasie - post

  • 21 noiembrie (sâmbătă) - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - cruce roșie; dezlegare la pește

  • 22 noiembrie (duminică) - Sfinții Apostoli Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sfânta Muceniță Cecilia - dezlegare la pește

  • 23 noiembrie (luni) - Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sfinții Ierarhi Amfilohie și Grigorie - dezlegare la pește

  • 24 noiembrie (marți) - Sfinții Mucenici Clement și Petru - dezlegare la ulei și vin

  • 25 noiembrie (miercuri) - Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie - dezlegare la ulei și vin

  • 26 noiembrie (joi) - Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Stelian Paflagonul - dezlegare la ulei și vin

  • 27 noiembrie (vineri) - Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfinții Cuvioși Natanael și Pinufrie - post

  • 28 noiembrie (sâmbătă) - Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ștefan cel Nou - dezlegare la pește

  • 29 noiembrie (duminică) - Sfinții Mucenici Paramon și Filumen; Sfântul Cuvios Pitirun - dezlegare la pește

  • 30 noiembrie (luni) - Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României - cruce roșie, dezlegare la pește

Ce nume se sărbătoresc în noiembrie

Luna noiembrie include numeroase sărbători onomastice. Cele mai cunoscute sunt cele dedicate Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, Sfintei Ecaterina și Sfântului Apostol Andrei.

De Soborul Sfinților Mihail și Gavril (8 noiembrie) își serbează onomastica persoanele care poartă numele de Mihai, Mihail, Mihaela, Mihnea, Gabriel și Gabriela.

De Sfântul Apostol și Evanghelist Matei (16 noiembrie)  își pot sărbători onomastica persoanele care poartă numele Matei. 

Ziua de 25 noiembrie o sărbătorește pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Printre numele asociate acestei zile se numără Ecaterina, Cătălin și Cătălina. 

Pe 26 noiembrie este pomenit Sfântul Cuvios Stelian, iar cei care poartă acest nume își sărbătoresc onomastica. 

Sfântul Apostol Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, este una dintre cele mai cunoscute sărbători religioase. Își serbează numele Andrei, Andreea, Andra și alte forme derivate. 

Ce sărbătoare este azi, 28 octombrie 2026

Azi, miercuri, 28 octombrie 2026, nu este nicio sărbătoare cu cruce roșie. Calendarul Ortodox îi pomenește pe Sfântul Ierarh Iachint, mitropolitul Țării Românești, pe Sfânta Cuvioasă Teofana Basarab și pe alți sfinți. Ziua este una de post, marcată cu cruce albastră în calendar.

Sursa: creștinortodox.ro

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