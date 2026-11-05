Peste 5.100 de oameni au murit din cauza Ebola. OMS pregătește testarea a două noi vaccinuri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 12:11

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că recomandă includerea a două noi vaccinuri experimentale în studiile clinice împotriva Ebola, în încercarea de a limita epidemia care afectează Republica Democratică Congo. Peste 10.500 de persoane au fost infectate, iar mai mult de 5.100 și-au pierdut viața, potrivit ultimului bilanț disponibil. Cele două vaccinuri sunt dezvoltate de Universitatea Oxford și compania americană Moderna, iar primele rezultate privind eficiența lor sunt așteptate la începutul anului 2027.

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