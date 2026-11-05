Peste 5.100 de oameni au murit din cauza Ebola. OMS pregătește testarea a două noi vaccinuri

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că recomandă includerea a două noi vaccinuri experimentale în studiile clinice împotriva Ebola, în încercarea de a limita epidemia care afectează Republica Democratică Congo. Peste 10.500 de persoane au fost infectate, iar mai mult de 5.100 și-au pierdut viața, potrivit ultimului bilanț disponibil. Cele două vaccinuri sunt dezvoltate de Universitatea Oxford și compania americană Moderna, iar primele rezultate privind eficiența lor sunt așteptate la începutul anului 2027.
Anunțul vine într-un moment în care autoritățile sanitare încearcă să oprească răspândirea virusului Bundibugyo, responsabil pentru epidemia izbucnită în luna mai. În prezent, nu există un vaccin autorizat special pentru această variantă a virusului Ebola, însă cercetătorii testează mai multe soluții. În luna iunie, Organizația Mondială a Sănătății și partenerii internaționali au anunțat accelerarea dezvoltării vaccinurilor experimentale împotriva Ebola. Acum, două dintre acestea ar putea intra într-o nouă etapă de testare, după obținerea aprobărilor necesare.
OMS recomandă testarea a două noi vaccinuri împotriva Ebola
Experții Organizației Mondiale a Sănătății au recomandat miercuri, 4 noiembrie, includerea vaccinurilor ChAdOx1 și mRNA-1469 în studiul clinic Tumaini, desfășurat în Republica Democratică Congo. Primul vaccin a fost dezvoltat de Universitatea Oxford, în colaborare cu Serum Institute of India, și utilizează un vector adenoviral. Cel de-al doilea aparține companiei Moderna și folosește tehnologia ARN mesager. Ambele au fost concepute special pentru a oferi protecție împotriva virusului Bundibugyo, spre deosebire de vaccinurile utilizate anterior împotriva altor variante ale virusului Ebola.
Studiile clinice au început la sfârșitul lunii octombrie și includ deja vaccinul Ervebo, autorizat împotriva virusului Ebola de tip Zair. Cercetătorii încearcă să stabilească dacă acesta poate oferi protecție și împotriva Bundibugyo, în timp ce noile vaccinuri sunt dezvoltate special pentru virusul care provoacă actuala epidemie. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat progresele cercetătorilor și a subliniat că participarea voluntarilor va permite obținerea unor informații importante pentru combaterea bolii.
Peste 10.500 de persoane infectate și mii de decese în Congo
Epidemia de Ebola continuă să afecteze grav Republica Democratică Congo, unde numărul îmbolnăvirilor a crescut puternic în ultimele luni. Potrivit datelor publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, până la 1 noiembrie 2026 au fost confirmate 10.532 de infectări și 5.126 de decese. Virusul a ajuns în opt provincii ale țării, cele mai afectate fiind Ituri și Nord-Kivu. Autoritățile sanitare continuă să monitorizeze persoanele care au intrat în contact cu pacienți infectați, pentru a reduce riscul apariției unor noi cazuri.
Boala a fost identificată și în alte state africane. În octombrie, Kenya a raportat nouă infectări, dintre care două mortale, iar Nigeria a confirmat un caz. Uganda a înregistrat anterior 20 de cazuri și două decese, însă ulterior a fost declarată oficial liberă de Ebola. Situația din Congo rămâne cea mai gravă, iar intervențiile sunt îngreunate de dificultățile de acces la servicii medicale, deplasările populației și problemele de securitate din regiunile afectate. Specialiștii încearcă să limiteze transmiterea virusului prin identificarea rapidă a bolnavilor și monitorizarea contacților.
Cum vor fi testate noile vaccinuri împotriva Ebola
Studiul clinic Tumaini folosește o metodă cunoscută drept „vaccinare în inel”, prin care sunt incluse persoane care au intrat în contact cu pacienți infectați cu virusul Bundibugyo. Cercetătorii urmăresc să stabilească dacă vaccinurile pot preveni îmbolnăvirea celor expuși riscului. Patru astfel de grupuri de vaccinare au fost deja organizate, iar alte câteva sunt în pregătire. Studiul este coordonat de Institutul Național de Cercetare Biomedicală din Republica Democratică Congo, cu sprijinul OMS și al mai multor parteneri internaționali.
Prin această metodă, specialiștii pot evalua mai multe vaccinuri în cadrul aceluiași program, fără să fie necesară organizarea unor studii complet separate pentru fiecare produs. Vaccinurile dezvoltate de Oxford și Moderna vor putea fi incluse după obținerea aprobărilor din partea autorităților naționale. OMS speră ca rezultatele cercetărilor să arate dacă acestea pot oferi protecție împotriva virusului Bundibugyo. Primele concluzii ale studiilor privind vaccinurile sunt așteptate la începutul anului 2027.
OMS testează și noi tratamente pentru pacienții infectați
În paralel cu dezvoltarea vaccinurilor, Organizația Mondială a Sănătății coordonează și cercetări privind posibile tratamente împotriva Ebola. Programul PARTNERS, lansat în luna iulie, urmărește să stabilească dacă anticorpul monoclonal MBP134, medicamentul antiviral Remdesivir sau o combinație între cele două pot crește șansele de supraviețuire ale pacienților infectați cu virusul Bundibugyo. În cadrul studiului urmează să fie inclus și Maftivimab, un alt anticorp monoclonal, pentru a-i fi evaluată eficiența în tratarea bolii.
Totodată, specialiștii desfășoară un studiu separat privind utilizarea medicamentului Obeldesivir pentru prevenirea dezvoltării bolii după expunerea la virus. Aceste cercetări sunt importante deoarece, în prezent, nu există tratamente specifice autorizate pentru infecția provocată de Bundibugyo. Potrivit OMS, primele rezultate ale studiilor privind medicamentele ar putea fi disponibile în lunile următoare. În cazul vaccinurilor, evaluarea va dura mai mult, iar primele date sunt așteptate la începutul anului viitor.