Ucraina, negocieri de pace fără Europa? Avertismentul lansat de Giorgia Meloni

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 nov. 2026, 16:07

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, atrage atenția asupra riscului marginalizării Europei în negocierile de pace pentru Ucraina și pledează pentru coordonarea inițiativelor diplomatice și desemnarea unui reprezentant unic.

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