Ucraina, negocieri de pace fără Europa? Avertismentul lansat de Giorgia Meloni

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, atrage atenția asupra riscului marginalizării Europei în negocierile de pace pentru Ucraina și pledează pentru coordonarea inițiativelor diplomatice și desemnarea unui reprezentant unic.
Într-o scrisoare transmisă președintelui Consiliului European, Antonio Costa, șefa guvernului de la Roma a atras atenția că lipsa unei coordonări diplomatice între statele europene poate slăbi poziția Uniunii Europene în eventualele negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit Reuters.
Giorgia Meloni consideră că existența unor inițiative diplomatice paralele transmite imaginea unui bloc comunitar divizat, ceea ce ar putea favoriza continuarea conflictului.
„Sunt convinsă că ne dăm cu toții seama că, prezentând imaginea unei Europe dezorganizate, nu facem decât să servim interesele celor care vor ca acest război să continue. Și cred că acest lucru este inacceptabil, având în vedere că sunt în joc vieți omenești și viitorul securității noastre”, a afirmat premierul italian.
Meloni a explicat că solicitarea sa nu are legătură cu obținerea unui rol personal sau cu promovarea intereselor Italiei în procesul de negociere. Totuși, Roma nu este dispusă să accepte asumarea unor angajamente în numele Uniunii Europene fără existența unui mandat comunitar.
Meloni cere un reprezentant unic al Uniunii Europene în negocierile pentru Ucraina
Premierul Italiei a propus ca liderii europeni să ajungă la un acord privind desemnarea unei persoane care să reprezinte Uniunea Europeană în discuțiile referitoare la pacea din Ucraina. În opinia sa, stabilirea unui mandat clar pentru acest reprezentant este esențială pentru consolidarea poziției europene.
Meloni dorește ca problema să fie abordată în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, prevăzută săptămâna viitoare la Dublin. O eventuală decizie oficială ar urma să fie luată în decembrie, la summitul european, după consultări cu Marea Britanie, Norvegia și ceilalți parteneri de pe continent.
Inițiativele diplomatice europene privind Ucraina, în centrul criticilor
Avertismentul Giorgiei Meloni vine pe fondul intensificării demersurilor diplomatice pentru identificarea unei soluții la conflictul dintre Rusia și Ucraina. Premierul italian a criticat lipsa unei abordări comune și a evidențiat mai multe contacte diplomatice desfășurate separat de liderii europeni.
Printre exemplele menționate în scrisoare se numără discuția telefonică din 27 octombrie dintre președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
Un alt format diplomatic discutat este E3, care reunește Franța, Germania și Marea Britanie. Acesta reprezintă una dintre platformele prin care marile puteri europene își coordonează pozițiile în dosarele internaționale.
Totodată, Meloni a făcut referire la întâlnirea programată pentru 12 noiembrie în cadrul formatului Berlin, organizată în marja summitului Comunității Politice Europene.
Calendarul diplomatic include și o reuniune a Coaliției de Voință, structură formată din 37 de state care susțin Ucraina, programată pentru 19 noiembrie, la Berlin.
În acest context, premierul italian consideră că Uniunea Europeană trebuie să își definească mai clar reprezentarea și obiectivele diplomatice, pentru a evita fragmentarea eforturilor și diminuarea influenței sale în negocierile privind viitorul Ucrainei.