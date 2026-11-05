Gruparea rusă „Statul Bărbaților” revendică valul de amenințări cu bombă care a dat peste cap traficul aerian european

Valul de amenințări cu bombă care a afectat aeroporturi și zboruri din întreaga Europă ar fi fost revendicat de o grupare extremistă rusă. Potrivit presei italiene, aeroportul Fiumicino din Roma a primit un e-mail de amenințare redactat în limba italiană și semnat de gruparea de extremă dreapta „Statul Bărbaților” (Muzhskoye gosudarstvo), despre care se susține că s-ar afla în spatele alertelor transmise către aeroporturi și aeronave europene.
Alarmele au fost transmise prin e-mailuri în limba italiană. Procurorii vor primi primele rapoarte
Alerta cu bombă care a vizat, joi dimineață, 5 noiembrie 2026, zborurile Helsinki-Roma și Dublin-Roma a fost declanșată de un singur e-mail anonim, potrivit unor surse din anchetă citate de agenția de presă ANSA. Mesajul, redactat în limba italiană, a fost primit în primele ore ale dimineții la adresele de e-mail ale companiei care administrează Aeroportul Fiumicino și ale altor societăți care operează pe aeroportul din Roma. La subiectul mesajului figura mențiunea: „semnalare amenințare”.
Un e-mail de amenințare primit la aeroportul Fiumicino din Roma ar fi fost semnat de „luptătorii” grupării „Statul Bărbaților”, scrie agenția de știri ANSA.
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Tot un e-mail anonim, scris în italiană și transmis către unul dintre birourile Aeroportului Malpensa, a semnalat presupusa prezență a unor dispozitive explozive la bordul altor două aeronave care au aterizat pe aeroportul milanez: un zbor Aegean Airlines venit din Salonic și un zbor Ryanair decolat din Porto.
Potrivit informațiilor obținute de ANSA din surse apropiate anchetei, mesajul conținea numerele celor două zboruri, companiile aeriene, aeroporturile de plecare și orele de aterizare la Malpensa.
Primele rapoarte privind e-mailurile primite de aeroporturile italiene, care semnalau prezența unor dispozitive explozive la bordul unor zboruri, vor fi transmise în următoarele ore către parchetele competente..
În acest caz lucrează anchetatori ai poliției aeroportuare și ai poliției poștale din Italia. În acest moment, nu este exclusă existența unei legături cu mesajele electronice trimise în ultimele zile, care anunțau prezența unor bombe la bordul altor aeronave și în aproximativ 280 de școli din Italia.
Potrivit organizației internaționale de jurnalism de investigație Bellingcat, gruparea rusă de extremă dreapta„Statul Bărbaților (Muzhskoye gosudarstvo) este cunoscută pentru promovarea unei ideologii ultraconservatoare și patriarhale și a fost asociată de-a lungul timpului cu campanii de hărțuire online, intimidare și amenințări îndreptate împotriva femeilor, minorităților și comunității LGBT.
„Statul Bărbaților” a fost declarată organizație extremistă și interzisă de o instanță din Rusia în octombrie 2021. Cu toate acestea, rețeaua sa online a continuat să funcționeze pe diverse canale de comunicare și platforme sociale, inclusiv sub denumirea „Male Legion”, potrivit informațiilor documentate anterior de Bellingcat.