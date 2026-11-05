Încă o țară Schengen reintroduce controalele la granițe. Decizia, luată pe fondul amenințărilor generate de războiul din Ucraina
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Controale la granițele Suediei, timp de șase luni, începând din 12 noiembrie. Guvernul invocă amenințări la adresa securității și riscuri generate de războiul din Ucraina.
Suedia reintroduce controale la granițele interne începând de săptămâna viitoare, într-un moment în care autoritățile de la Stockholm avertizează asupra deteriorării situației de securitate din Europa. Măsura va fi aplicată timp de șase luni, iar decizia guvernului suedez are la bază evaluarea potrivit căreia există o amenințare serioasă la adresa ordinii publice și a securității interne.
Anunțul a fost făcut joi, 5 noiembrie, printr-un comunicat oficial al executivului suedez, informația fiind transmisă și de agenția Reuters. Noile verificări vor intra în vigoare pe 12 noiembrie 2026 și vor rămâne aplicabile până la 11 mai 2027.
Războiul din Ucraina, principalul motiv invocat de autoritățile suedeze
Guvernul suedez leagă decizia de evoluțiile de securitate provocate de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Potrivit evaluării prezentate de executiv, conflictul a contribuit la apariția unor amenințări hibride și la intensificarea activității unor actori ostili care se deplasează și operează în interiorul spațiului Schengen.
În comunicatul transmis joi, autoritățile au explicat astfel motivele care au stat la baza hotărârii:
„Evaluarea se bazează în principal pe situația gravă de securitate rezultată în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, care a condus la amenințări hibride și la deplasarea și activitatea unor actori ostili în spațiul Schengen.”
Executivul consideră că revenirea la controalele de la frontierele interne reprezintă una dintre măsurile necesare pentru a putea răspunde amenințărilor serioase la adresa securității interne a Suediei.
Cât timp vor fi menținute verificările și cine va decide unde se fac
Decizia adoptată de Stockholm stabilește o perioadă de șase luni pentru aplicarea controalelor. Acestea vor începe pe 12 noiembrie 2026 și se vor încheia pe 11 mai 2027, conform calendarului anunțat de guvern.
Autoritățile au precizat că măsura este adoptată în conformitate cu legislația comună a Uniunii Europene. Totodată, reintroducerea verificărilor este justificată prin nevoia de a pune la dispoziția instituțiilor responsabile instrumentele necesare pentru identificarea persoanelor care intră în țară și care ar putea reprezenta un pericol pentru ordinea publică sau securitatea internă.
Nu va exista însă o organizare stabilită în mod uniform pentru toate punctele de trecere. Potrivit comunicatului oficial, Poliția suedeză va avea responsabilitatea de a stabili locurile în care vor fi efectuate verificările și modul în care acestea se vor desfășura.
Guvernul a mai transmis că amploarea controalelor trebuie adaptată în continuare la ceea ce este necesar pentru protejarea ordinii publice și a securității interne.
Suedia nu este singura țară din spațiul Schengen care recurge la această măsură
Decizia Stockholmului vine într-un context european în care mai multe state au reintrodus verificări la frontierele interne. Guvernul suedez a menționat explicit Franța, Germania, Norvegia și Danemarca printre țările care au adoptat, la rândul lor, măsuri de acest tip.
Prin urmare, controalele anunțate de Suedia se înscriu într-un context mai larg de măsuri de securitate adoptate în interiorul spațiului Schengen, pe fondul preocupărilor privind amenințările la adresa ordinii publice și a securității naționale.
Executivul suedez a confirmat că noua perioadă de verificări va începe exact în momentul în care expiră decizia anterioară, respectiv pe 12 noiembrie 2026
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