Haos total în Franța. Manifestații violente, la Lyon: sute de mii de oameni, pe străzi - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 nov. 2026, 16:43

Continuă protestele violente în Franța, în zi de gravă națională. Sunt deja confruntări între manifestanți și forțele de ordine, în orașul Lyon. O minoră a fost reținută după ce a atacat polițiștii. Sute de mii de oameni sunt așteptați, astăzi, la manifestații

Distribuie articolul

Mai multe articole despre proteste franta 2026greva franta