Haos total în Franța. Manifestații violente, la Lyon: sute de mii de oameni, pe străzi - VIDEO

Continuă protestele violente în Franța, în zi de gravă națională. Sunt deja confruntări între manifestanți și forțele de ordine, în orașul Lyon. O minoră a fost reținută după ce a atacat polițiștii. Sute de mii de oameni sunt așteptați, astăzi, la manifestații
Este zi de grevă națională în Franța, în timp ce mii de manifestanți protestează pe străzile din Lyon. Polițiștii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene împotriva unui grup de protestatari. Potrivit Actu Lyon, o minoră a fost reținută. Este suspectată că a aruncat cu proiectile către oamenii legii.
Mișcarea elevilor de liceu, declanșată de tineri care protestau față de condițiile deplorabile din învățământ, coincide cu nemulțumirile generale legate de creșterea costului vieții și de inegalitate, mai scrie presa locală. Situația a culminat, pe 17 octombrie, cu cele mai grave revolte înregistrate în Franța în ultimii ani.
Aproape 700.000 de oameni sunt așteptați să protesteze astăzi în Franța
Potrivit France 24, autoritățile estimează că, joi, 5 noiembrie, între 500.000 și 700.000 de persoane vor protesta la nivel național, în timp ce în capitala Paris sunt așteptați să iasă în stradă până la 80.000 de oameni.
Marylise Leon, din cadrul sindicatului CFDT (Confederația Democratică Franceză a Muncii n.r.) a declarat că „va fi o mobilizare puternică”,anticipând o participare comparabilă cu cea de la protestele din 2023 împotriva reformei pensiilor din Franța, când peste un milion de oameni au ieșit în stradă.
Sindicatele din învățământul public și privat au făcut apel la grevă, la fel ca și sindicatele care reprezintă lucrătorii din sectorul feroviar, spitalele publice și serviciile poștale.
În revendicările adresate atât guvernului, cât și angajatorilor, sindicatele solicită o majorare a salariului minim – care, spun ele, nu a mai beneficiat de nicio creștere discreționară din 2012 –, majorări salariale generalizate, reforme fiscale și condiții mai bune de învățare pentru tineri.
70.000 de forțe de ordine, mobilizate la protestele din Franța
Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că 70.000 de polițiști și membri ai forțelor de securitate vor fi mobilizați în întreaga țară, promițând „un răspuns extrem de ferm” la orice „acte de violență” sau tulburări, mai scrie France 24.
Deși protestele conduse de studenți au fost, în mare parte, pașnice, în unele cazuri au izbucnit confruntări cu poliția, fiind folosite gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimile.
A fost deschisă o anchetă pentru tentativă de omor, după ce, sâmbătă, la Paris, au fost aruncate cocktailuri Molotov asupra forțelor de ordine.
În același timp, intervenția poliției a fost criticată ca fiind disproporționat de dură și au fost demarate anchete interne în urma acuzațiilor de brutalitate împotriva manifestanților.
Mai mulți adolescenți care participau la proteste au fost grav răniți și mii de persoane au fost arestate.
Autoritățile au recunoscut existența unor lacune în materie de securitate și informații, care au creat condițiile pentru confruntările, jafurile pe scară largă și vandalismul asupra bunurilor publice izbucnite pe 17 octombrie.
Miercuri, 4 noiembrie, prefectura din Paris a interzis un traseu major de protest planificat între Place de la Bastille și Place de la Concorde, care ar fi traversat centrul orașului.
În schimb, poliția l-a înlocuit cu o rută autorizată care se deplasează spre est, departe de centru.
Mai multe sindicate au denunțat interzicerea rutelor ca fiind o mișcare de reprimare a libertății de demonstrație, iar unele au depus contestații de ultim moment pentru a restabili rutele.
Proteste similare au fost declanșate și în alte țări europene în ultimele săptămâni, cu demonstrații conduse de tineri în Danemarca, Germania și Italia.