Rusia ar fi exersat un atac asupra unui satelit occidental. Alte două aparate rusești se apropie de o nouă țintă
Rusia ar fi exersat un atac asupra unui satelit occidental
Un satelit militar rusesc s-ar fi apropiat la doar câteva sute de metri de un aparat spațial comercial occidental, într-o manevră descrisă de un expert drept o posibilă simulare de atac. Între timp, alte două vehicule rusești se îndreaptă spre un al doilea satelit al aceleiași companii.
Rusia ar putea testa noi capacități militare în spațiu, după ce unul dintre sateliții săi militari a executat o manevră considerată de specialiști drept o posibilă simulare a unui atac asupra unui aparat spațial comercial occidental. Incidentul s-a produs în octombrie, când satelitul rusesc Cosmos 2612 s-a apropiat extrem de mult de un dispozitiv operat de compania finlandeză ICEYE.
Potrivit informațiilor publicate joi, 5 noiembrie, de Reuters, distanța dintre cele două aparate ar fi ajuns la mai puțin de un kilometru, iar unii analiști estimează că acestea s-au aflat la numai câteva sute de metri unul de celălalt. Manevra a atras atenția specialiștilor militari occidentali, care consideră că apropierea ar putea indica o schimbare de abordare a Rusiei în privința operațiunilor spațiale.
Greg Gillinger, analist specializat în domeniul spațial la compania americană Integrity ISR, care oferă instruire forțelor spațiale ale Statelor Unite, consideră că deplasarea satelitului rusesc seamănă cu o repetiție a unui atac.
„Pare o repetiție a unui atac”, a declarat specialistul pentru Reuters.
Acesta a descris comportamentul aparatului rusesc drept unul dintre cele mai agresive pe care le-a observat în ceea ce privește amenințarea sateliților aparținând altor state.
„Aceasta este cea mai agresivă atitudine pe care am văzut-o din partea Rusiei în ceea ce privește amenințarea sateliților unei alte națiuni”, a explicat Gillinger.
Cosmos 2612 s-a apropiat la câteva sute de metri de satelitul ICEYE
Aparatul spațial vizat de manevra rusească este X36, operat de compania finlandeză ICEYE. Satelitul furnizează imagini radar unor guverne și structuri militare occidentale, inclusiv Ucrainei, ceea ce îi conferă o importanță deosebită în actualul context de securitate.
Potrivit specialiștilor citați de Reuters, apropierea dintre Cosmos 2612 și X36 s-a numărat printre cele mai strânse întâlniri cunoscute dintre un satelit militar rusesc și un aparat comercial aflat pe orbita joasă a Pământului.
În primele zile ale lunii octombrie, Cosmos 2612 se afla la o distanță de câteva sute de kilometri în urma satelitului occidental. În numai câteva zile, însă, aparatul rusesc a redus rapid distanța, ajungând la mai puțin de un kilometru de X36, în jurul jumătății lunii octombrie. Unii analiști susțin că apropierea ar fi fost chiar mai mare, de numai câteva sute de metri sau mai puțin.
Ulterior, Cosmos 2612 s-a îndepărtat cu aproximativ 400 de kilometri de satelitul comercial, potrivit lui Gillinger.
Specialistul consideră că o asemenea apropiere nu ar fi fost necesară pentru simpla colectare de informații sau pentru desfășurarea unor operațiuni de interferență electronică. Din acest motiv, el apreciază că Rusia ar putea testa inclusiv capacități asociate unui atac cinetic asupra unui alt aparat spațial.
Cosmos 2612 este clasificat public drept un satelit destinat operațiunilor de întreținere și inspecție. Aparatul face parte dintr-un grup de șase sateliți militari lansați de Rusia în luna aprilie. În mai, patru dintre aceștia au fost poziționați în apropierea lui X36, potrivit analiștilor spațiali citați de Reuters.
După aceste manevre, compania ICEYE și-a repoziționat satelitul, ceea ce a determinat noi deplasări ale aparatelor rusești. Directorul general al companiei, Rafal Modrzewski, vorbise despre aceste evoluții încă din septembrie.
Alte două aparate spațiale rusești se îndreaptă spre un nou satelit occidental
Îngrijorările nu se limitează la incidentul în care a fost implicat Cosmos 2612. În prezent, alte două aparate spațiale rusești, înrudite cu primul, se deplasează către orbita unui alt satelit operat de ICEYE, identificat drept X37.
Greg Gillinger a atras atenția că cele două vehicule rusești se apropie de traiectoria aparatului occidental și ar putea ajunge într-o poziție favorabilă pentru o nouă apropiere.
Aceeași evoluție a fost semnalată și de COMSPOC, o companie americană specializată în urmărirea obiectelor din spațiu. Potrivit acesteia, cele două aparate rusești se află într-o poziție din ce în ce mai potrivită pentru a se apropia de X37.
Atât X36, cât și X37 sunt înregistrate în Statele Unite, conform cataloagelor publice de obiecte spațiale.
Seria de manevre amplifică preocupările legate de vulnerabilitatea sateliților comerciali, care au devenit tot mai importanți pentru operațiunile militare. Imaginile radar furnizate de ICEYE sunt utilizate inclusiv în sprijinul Ucrainei, iar rețelele comerciale de acest tip au ajuns să joace un rol important în activitățile de supraveghere și culegere de informații.
Șeful operațiunilor ICEYE din Statele Unite, Ann Stevens, a declarat pentru Reuters că satelitul X36 continuă să funcționeze și că rețeaua de aparate radar a companiei este suficient de rezistentă pentru a face față unor eventuale perturbări.
„X36 a fost și va continua să fie un satelit productiv”, a transmis aceasta.
Avertisment de la Washington. Rusia ar putea considera sateliții occidentali ținte legitime
Incidentul a atras atenția și la nivelul administrației americane. Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA, a vorbit despre comportamentul satelitului Cosmos 2612 după apropierea de aparatul comercial, într-un mesaj publicat pe platforma X, la 21 octombrie.
Oficialul american a susținut că satelitul militar rusesc s-a apropiat în mod intenționat și periculos de un aparat comercial, iar comportamentul observat este compatibil cu operațiuni militare desfășurate pe orbită. DiNanno a avertizat că astfel de manevre încalcă standardele de siguranță stabilite de mult timp pentru orbita joasă a Pământului.
De altfel, Moscova a avertizat în repetate rânduri că sateliții comerciali occidentali care sprijină Ucraina ar putea deveni ținte legitime pentru represalii. Aceste declarații au alimentat temerile că infrastructura spațială civilă ar putea fi atrasă tot mai mult în confruntările militare.
Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta incidentul.
Germania avertizează că un satelit poate fi dezactivat fără a fi distrus
Riscurile generate de apropierea unor aparate spațiale militare de sateliți comerciali au fost evidențiate și de generalul-maior Michael Traut, comandantul forțelor spațiale germane.
Acesta a explicat că astfel de manevre pot avea mai multe scopuri, de la inspectarea și observarea unui alt aparat până la interferențe care îi pot afecta funcționarea. Posibilitățile depind însă de capacitățile tehnice ale satelitului care execută apropierea.
„Prin urmare, trebuie să luăm în considerare întregul spectru al efectelor posibile, de la perturbarea temporară a operațiunilor unui satelit până la dezactivarea sa permanentă”, a declarat oficialul german pentru Reuters.
Generalul a făcut însă o precizare importantă: simpla capacitate de a executa asemenea manevre nu demonstrează automat că Rusia pregătește sau repetă un atac. Intențiile unui aparat spațial nu pot fi stabilite doar pe baza datelor orbitale disponibile public.
Marile puteri se pregătesc pentru un posibil conflict în spațiu
Apropierea satelitului rusesc de aparatul ICEYE readuce în atenție o problemă tot mai importantă pentru securitatea internațională: posibilitatea extinderii confruntărilor militare în spațiu.
Marile puteri își dezvoltă capacitățile pentru a putea proteja infrastructura orbitală, în condițiile în care sateliții au devenit indispensabili pentru comunicații, supraveghere, navigație și operațiuni militare.
Washingtonul a recunoscut recent că a desfășurat arme pe orbită, iar șeful Comandamentului Spațial al Statelor Unite a declarat, la începutul acestui an, că Rusia a amplasat o armă spațială în apropierea unor sateliți americani esențiali pentru securitatea națională.
La rândul său, Andrew Turner, consultant în domeniul spațial și fost ofițer superior al forțelor aeriene britanice, a avertizat că apropierea aparatului rusesc de X36 amplifică posibilitatea unei interacțiuni periculoase, fie că aceasta ar fi intenționată, fie că ar avea loc accidental.
„Apropierea Rusiei de X36 crește considerabil potențialul unui atac”, a declarat acesta pentru Reuters.
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