Rusia ar fi exersat un atac asupra unui satelit occidental. Alte două aparate rusești se apropie de o nouă țintă

Publicat 5 nov. 2026, 17:40 Sursă Reuters

Un satelit militar rusesc s-ar fi apropiat la doar câteva sute de metri de un aparat spațial comercial occidental, într-o manevră descrisă de un expert drept o posibilă simulare de atac. Între timp, alte două vehicule rusești se îndreaptă spre un al doilea satelit al aceleiași companii.

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