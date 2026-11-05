Maia Sandu a făcut declarații despre unirea cu România. Cum vede viitorul Republicii Moldova
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Maia Sandu a vorbit, într-un interviu acordat presei din Ungaria, despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, despre lipsa sprijinului popular pentru acest proiect și despre presiunile Rusiei. Declarațiile vin în contextul în care opoziția de la Chișinău a încercat să declanșeze procedura de suspendare a președintei.
Posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România a revenit în discuție după un nou interviu acordat de Maia Sandu presei din Ungaria. Președinta de la Chișinău a explicat că, în actualul context geopolitic, Republica Moldova trebuie să ia în calcul inclusiv soluții care ar putea părea neobișnuite, mai ales în condițiile în care Rusia se apropie de granițele sale. Șefa statului a precizat însă că, în prezent, ideea unirii nu beneficiază de suficientă susținere în rândul populației, în timp ce integrarea europeană se bucură de sprijinul majorității cetățenilor.
Maia Sandu explică de ce unirea cu România rămâne o posibilă soluție
După ce, în urmă cu câteva luni, declara că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România dacă ar avea loc un referendum pe această temă, Maia Sandu a revenit asupra subiectului într-un interviu acordat publicației maghiare Valasz Online.
Președinta Republicii Moldova a vorbit despre necesitatea identificării unor soluții care să garanteze siguranța și libertatea țării, în contextul amenințărilor venite dinspre Rusia.
Șefa statului a explicat totodată că o eventuală unire cu România nu are, în acest moment, susținerea populară necesară pentru a deveni un obiectiv politic imediat. În schimb, majoritatea cetățenilor sprijină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, direcție pe care autoritățile de la Chișinău continuă să o urmărească.
Ar rămâne Republica Moldova suverană după o eventuală unire cu România?
Un alt subiect abordat în interviu a vizat soarta suveranității Republicii Moldova în eventualitatea unirii cu România. Maia Sandu a fost întrebată dacă țara ar putea rămâne liberă în cazul în care cele două state ar ajunge să formeze unul singur.
Președinta a făcut o distincție între discuția despre suveranitate și caracterul democratic al statului cu care Republica Moldova s-ar uni. În răspunsul său, Maia Sandu a comparat România cu Rusia și a subliniat diferențele dintre cele două modele de guvernare.
Opoziția de la Chișinău a încercat să o suspende pe Maia Sandu
Declarațiile despre viitorul Republicii Moldova vin într-un moment tensionat pe scena politică de la Chișinău. Inițiativa opoziției parlamentare de suspendare din funcție a președintei Maia Sandu nu va ajunge pe agenda Parlamentului, a anunțat joi Igor Grosu, președintele legislativului.
Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute înaintea ședinței plenare din 5 noiembrie, la care au participat și reprezentanți ai grupului parlamentar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune proeuropeană.
Igor Grosu, care conduce PAS, a respins acuzațiile formulate de opoziție și a susținut că demersul împotriva șefei statului ar fi fost coordonat de la Moscova. Liderul parlamentar a catalogat acuzațiile drept „ruşinoase, lipsite de temei”.
Igor Grosu acuză opoziția că încearcă să răstoarne voința alegătorilor
Președintele Parlamentului de la Chișinău a susținut că atât alegerea Maiei Sandu, cât și orientarea europeană a Republicii Moldova reprezintă decizii luate de cetățeni prin vot. În opinia sa, încercarea de suspendare a președintei ar reprezenta o tentativă de uzurpare a puterii și de încălcare a voinței populare.
Igor Grosu a criticat și modelul politic pe care, potrivit acuzațiilor sale, l-ar susține reprezentanții opoziției. Acesta a făcut referire la situația din Rusia și la războiul declanșat împotriva Ucrainei.
Cine a inițiat procedura de suspendare a președintei Republicii Moldova
Demersul de suspendare a Maiei Sandu a fost anunțat pe 29 septembrie de deputatul formațiunii Alternativa, Ion Chicu. Inițiativa sa a primit sprijinul mai multor grupuri parlamentare de opoziție: Partidul Comunist din Republica Moldova (PCRM), Partidul Socialiștilor (PSRM), Partidul Nostru și Democrația Acasă.
Reprezentanții opoziției au acuzat-o pe Maia Sandu că ar fi comis în mod repetat, pe parcursul mandatului, „fapte grave de încălcare a Constituţiei şi a legilor ţării”. Aceste acuzații au stat la baza proiectului prin care s-a încercat declanșarea procedurii de suspendare din funcție.
Președinția Republicii Moldova a reacționat la acel moment, transmițând că Maia Sandu își va continua mandatul primit de la cetățeni. Instituția a amintit și rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024, când șefa statului a obținut peste 930. 000 de voturi.
„Preşedinta Maia Sandu a obţinut încrederea a peste 930. 000 de cetăţeni (la alegerile prezidenţiale din 2024) pentru a menţine pacea şi securitatea în Republica Moldova şi a asigura direcţia europeană de dezvoltare. Preşedinta Maia Sandu îşi va continua mandatul încredinţat de cetăţeni, inclusiv pentru a proteja ordinea constituţională, democraţia şi libertatea tuturor”, se arată în reacţia preşedinţiei de la Chişinău.
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