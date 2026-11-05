Maia Sandu a făcut declarații despre unirea cu România. Cum vede viitorul Republicii Moldova

Publicat 5 nov. 2026, 17:57 Sursă Valasz Online

Maia Sandu a vorbit, într-un interviu acordat presei din Ungaria, despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, despre lipsa sprijinului popular pentru acest proiect și despre presiunile Rusiei. Declarațiile vin în contextul în care opoziția de la Chișinău a încercat să declanșeze procedura de suspendare a președintei.

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