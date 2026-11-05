Încă o țară din siajul Rusiei bate la porțile UE. Cererea de aderare va fi depusă până în 2028, anunță premierul

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 nov. 2026, 18:16

Armenia se pregătește să facă un pas important spre Uniunea Europeană. Premierul Nikol Pașinian a anunțat că țara ar putea depune cererea oficială de aderare în 2027 sau 2028, deși rămâne, pentru moment, membră a blocului economic condus de Rusia.

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