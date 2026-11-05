Încă o țară din siajul Rusiei bate la porțile UE. Cererea de aderare va fi depusă până în 2028, anunță premierul
Nikol Pașinian. Foto: Profimedia
Armenia se pregătește să facă un pas important spre Uniunea Europeană. Premierul Nikol Pașinian a anunțat că țara ar putea depune cererea oficială de aderare în 2027 sau 2028, deși rămâne, pentru moment, membră a blocului economic condus de Rusia.
Armenia se apropie de o schimbare importantă de direcție în politica externă, iar Uniunea Europeană ar putea deveni următoarea destinație strategică a țării din Caucazul de Sud. Premierul a anunțat joi, 5 noiembrie, că autoritățile de la Erevan ar urma să depună oficial candidatura pentru aderarea la blocul comunitar în 2027 sau 2028. Planul marchează o nouă etapă în distanțarea de Moscova, într-un moment în care relațiile dintre cele două state sunt tot mai tensionate, iar apropierea de Bruxelles provoacă nemulțumiri în Rusia.
Anunțul vine după ce, la începutul săptămânii, Pașinian a discutat despre calendarul aderării la summitul UE privind extinderea, organizat la Bruxelles. Într-un interviu acordat Euronews, premierul a descris drept realistă depunerea cererii în următorii doi ani și a explicat că guvernul pregătește posibilitatea ca armenii să își aleagă singuri direcția strategică a țării.
Armenia ar putea cere oficial aderarea la Uniunea Europeană în 2027 sau 2028
Nikol Pașinian a revenit joi asupra subiectului, în cadrul unei conferințe de presă, și a precizat că procesul pregătit de guvern ar putea duce la depunerea solicitării oficiale în intervalul 2027–2028. Premierul a insistat că autoritățile nu urmăresc doar un gest formal, ci vor să ofere populației posibilitatea de a alege între două direcții de dezvoltare.
„Nu am început pregătirile pentru ieșirea din Uniunea Economică Eurasiatică. Ne pregătim să le oferim oamenilor noștri alternative, așa cum am promis. Oamenii noștri trebuie să aibă posibilitatea de a alege”, a declarat Pașinian, potrivit agenției Armenpress.
Șeful guvernului armean a explicat că partenerii țării din Uniunea Economică Eurasiatică au ridicat deja problema unei decizii privind orientarea viitoare a Armeniei și au adus în discuție organizarea unui referendum. În opinia sa, un asemenea vot nu poate avea loc imediat, deoarece trebuie parcurse mai întâi anumite etape.
„Este clar pentru mine că acest proces ne conduce, în cele din urmă, către depunerea oficială, în 2027 sau 2028, a unei cereri pentru începerea procesului de aderare ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene”, a mai afirmat premierul.
Armenia are deja o lege privind demararea procesului de apropiere de UE, adoptată în 2025, însă aceasta nu reprezintă o cerere oficială de aderare. Țara se află și într-un dialog cu Comisia Europeană privind liberalizarea vizelor, proces pe care autoritățile de la Erevan își propun să îl finalizeze până în 2029.
Armenia nu vrea, deocamdată, să iasă din blocul economic condus de Rusia
Deși guvernul de la Erevan pregătește apropierea de Uniunea Europeană, Pașinian a precizat că țara nu intenționează, în acest moment, să părăsească Uniunea Economică Eurasiatică (UEE), organizație condusă de Rusia, din care mai fac parte Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan.
Această poziție evidențiază dificultatea tranziției pe care o are în vedere Armenia. Apartenența la cele două blocuri nu este compatibilă pe termen lung, deoarece regulile comerciale, vamale și de reglementare ale Uniunii Europene diferă de cele ale Uniunii Economice Eurasiatice. Chiar Pașinian a recunoscut că, înaintea unei eventuale aderări la UE, armenii vor trebui să decidă asupra viitorului relației cu organizația coordonată de Moscova.
Premierul a explicat că nu a fost declanșată procedura de retragere din UEE, iar autoritățile urmăresc, pentru moment, să creeze o alternativă. În paralel, partenerii Armeniei din această organizație îi cer să își clarifice opțiunea și să ia în calcul un referendum.
Apropierea de Bruxelles amplifică tensiunile dintre Erevan și Moscova
Orientarea Armeniei către Uniunea Europeană vine după o perioadă de deteriorare a relațiilor cu Rusia, considerată mult timp principalul partener de securitate al țării. Nemulțumirile de la Erevan s-au accentuat după conflictele cu Azerbaidjanul din 2020 și 2023, când forțele azere au preluat controlul asupra regiunii Nagorno-Karabah. Peste 100.000 de etnici armeni au fugit atunci din enclavă în Armenia.
Autoritățile armene au criticat Moscova pentru că nu a intervenit pentru a împiedica pierderea controlului asupra regiunii. În același timp, Erevanul și-a suspendat participarea la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), alianța militară condusă de Rusia, și a început să își diversifice relațiile externe.
Tensiunile au căpătat și o dimensiune economică. În luna mai 2026, liderii Rusiei, Belarusului, Kazahstanului și Kârgâzstanului au avertizat că demersurile Armeniei pentru aderarea la UE prezintă riscuri pentru securitatea economică a Uniunii Economice Eurasiatice. Aceștia au cerut analizarea consecințelor unei eventuale suspendări a Armeniei din organizație.
Tot atunci, Vladimir Putin a susținut că Armenia nu poate face parte simultan din Uniunea Europeană și din blocul economic condus de Rusia. Liderul de la Kremlin a avertizat că o eventuală retragere din UEE ar putea avea consecințe economice importante pentru Erevan.
Pașinian vrea ca armenii să decidă direcția viitoare a țării
Premierul armean susține că apropierea de Uniunea Europeană trebuie să le ofere cetățenilor posibilitatea de a decide în cunoștință de cauză asupra viitorului țării. În interviul acordat Euronews la Bruxelles, Pașinian a descris aderarea la UE drept o alegere strategică pentru protejarea democrației și consolidarea independenței Armeniei.
„Pentru poporul nostru, democrația nu este o chestiune de circumstanțe. Este o alegere strategică”, a declarat acesta.
Pașinian a afirmat că Armenia are nevoie de alternative în relațiile sale externe și că nu ar trebui să fie constrânsă să depindă de o singură direcție geopolitică. El a spus că experiența Georgiei, care urmărește la rândul său aderarea la Uniunea Europeană, reprezintă un reper important pentru percepția armenilor asupra propriilor perspective europene.
Depunerea unei cereri oficiale nu ar însemna însă că Armenia va deveni automat membră a Uniunii Europene. Ar marca începutul unui proces de aderare care presupune evaluări, negocieri și îndeplinirea criteriilor impuse de blocul comunitar. Până atunci, autoritățile de la Erevan trebuie să gestioneze relația cu Moscova și să pregătească decizia privind apartenența la cele două structuri economice incompatibile.
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