După industria auto, China ia cu asalt și piața de sicrie din Europa. Importuri dublate, în doar trei ani
Industria europeană a sicrielor traversează o perioadă dificilă, sufocată de concurența produselor chinezești ieftine. Foto/Profimedia
Industria europeană a sicrielor traversează o perioadă dificilă, sufocată de concurența produselor chinezești ieftine. În ultimii cinci ani, unul din patru producători europeni a dispărut de pe piață, în timp ce importurile din China aproape s-au dublat.
ndustria funerară europeană se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea Chinei. Sicriele importate la prețuri mult mai mici câștigă teren pe piața europeană, în timp ce producătorii locali se confruntă cu dificultăți tot mai mari. În ultimii cinci ani, numărul fabricilor europene de sicrie a scăzut cu 25%, iar valoarea importurilor din China a crescut semnificativ, potrivit unei investigații publicate de Politico și preluate de presa italiană.
Datele arată dimensiunea schimbării de pe piață: dacă în urmă cu cinci ani Europa avea aproximativ 120 de producători de sicrie, în prezent au mai rămas doar 90. În paralel, importurile de sicrie din lemn provenite din China au crescut de la 16 milioane de euro în 2022 la 28 de milioane de euro în 2025.
Producătorii europeni susțin că diferențele mari de preț și condițiile de producție din China creează o competiție pe care firmele mici nu o pot susține. Folco Ciulli, consultant implicat în coordonarea unei plângeri depuse de industrie, a explicat pentru Politico că numeroase companii nu au reușit să reziste presiunii comerciale.
Un alt factor invocat de producători este politica tarifară a Statelor Unite. Taxele vamale americane ar fi determinat exportatorii chinezi să caute piețe alternative pentru produsele lor, iar Europa ar fi devenit una dintre destinațiile importante.
Sicrie de trei ori mai ieftine: diferența dintre producția din China și cea din Italia
Prețul reprezintă principalul avantaj al producătorilor chinezi. Un sicriu fabricat în Italia costă, în medie, aproximativ 260 de euro, în timp ce producția unui model similar în China ajunge la numai 80 de euro.
Odată ajunse pe piața europeană, sicriele chinezești sunt comercializate la prețuri cuprinse între 100 și 110 euro. Diferența este considerabilă și pune presiune pe companiile europene, care trebuie să concureze cu produse realizate la costuri mult mai mici.
Aceste comparații de preț au fost incluse și într-o interpelare adresată comisarului european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, de către mai mulți europarlamentari din partidul italian Fratelli d'Italia.
Producătorii europeni susțin că avantajul Chinei nu se explică doar prin costurile reduse ale forței de muncă și ale materiilor prime. Aceștia reclamă și existența unor subvenții guvernamentale și facilități acordate exportatorilor de către autoritățile de la Beijing.
Reprezentanții industriei au încercat deja să atragă atenția instituțiilor europene asupra situației, inclusiv printr-o întâlnire cu funcționari ai Comisiei Europene. Executivul comunitar nu a confirmat însă discuțiile, precizând că astfel de întâlniri au caracter confidențial.
Acuzații privind substanțe toxice în sicriele importate din China
Dincolo de concurența prin preț, producătorii europeni ridică semne de întrebare și în privința materialelor folosite la fabricarea sicrielor chinezești.
În documentația transmisă autorităților europene sunt menționate suspiciuni privind utilizarea unor vopsele care ar conține substanțe interzise în Uniunea Europeană. Industria funerară avertizează că aceste materiale ar putea genera riscuri în timpul incinerării, prin eliberarea unor microparticule considerate potențial cancerigene.
Deocamdată, aceste acuzații nu au fost confirmate printr-o evaluare oficială prezentată în cadrul demersului.
O altă suspiciune vizează modalitatea în care produsele ar intra pe piața europeană. Producătorii au descris un procedeu pe care l-au numit „portița Ikea”: sicriele ar fi expediate din China demontate, sub forma unor pachete plate, asemănătoare celor utilizate pentru transportul mobilierului.
Potrivit reclamațiilor, componentele ar putea fi declarate la vamă drept produse din lemn sau mobilier, evitând astfel identificarea lor inițială ca sicrie. Ulterior, acestea ar fi asamblate în Europa și comercializate ca produse finite.
Comisia Europeană a atras atenția asupra regulilor vamale aplicabile. Un produs transportat demontat poate fi încadrat la categoria obiectului finit dacă piesele sale au deja caracteristicile esențiale ale produsului complet.
Pot primi sicrie chinezești taxe antidumping? Ce trebuie să demonstreze industria europeană
Producătorii europeni solicită intervenția Bruxelles-ului, însă introducerea unor taxe antidumping nu se poate face doar pe baza diferențelor de preț.
Pentru declanșarea unor asemenea măsuri, industria reclamantă trebuie să demonstreze că produsele importate din China sunt comercializate la prețuri sub valoarea lor normală și că aceste practici provoacă un prejudiciu real producătorilor europeni.
De asemenea, trebuie stabilită legătura dintre importurile respective și pierderile suferite de companiile locale.
Uniunea Europeană are deja precedente în acest domeniu. În ianuarie 2026, Comisia Europeană a introdus taxe antidumping cuprinse între 56% și 60% pentru anumite lumânări importate din China.
Producătorii de sicrie speră că instituțiile europene vor analiza și această piață, în condițiile în care importurile chinezești cresc, iar numărul fabricilor europene continuă să scadă.
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