Un șaman rus vrea să sacrifice 60 de cămile pentru victoria în războiul din Ucraina
Un șaman rus vrea să sacrifice 60 de cămile. Foto: Liudi Baikala
Artur Țibikov, liderul unei organizații șamanice din regiunea Irkutsk, pregătește o serie de ritualuri prin care vrea să ceară ajutorul zeilor slavi pentru victoria Rusiei în războiul din Ucraina. Planul presupune sacrificarea a cinci cămile în fiecare lună, timp de un an. Inițiativa a stârnit deja reacții critice în rândul activiștilor și al altor șamani.
Un șaman din Siberia a anunțat că vrea să sacrifice 60 de cămile pentru a obține victoria armatei ruse în războiul din Ucraina. Artur Țibikov, conducătorul unei organizații religioase din regiunea Irkutsk, susține că ritualurile vor fi dedicate zeilor slavi și se vor desfășura pe parcursul unui an. Planul a provocat deja controverse, inclusiv în comunitatea șamanilor, iar activiștii pentru protecția animalelor au sesizat autoritățile.
60 de cămile, sacrificate în decurs de un an pentru victoria Rusiei
Potrivit publicației independente ruse Liudi Baikala, care a discutat cu Artur Țibikov, acesta intenționează să înceapă ritualurile în noiembrie 2026. Nu este vorba despre sacrificarea tuturor celor 60 de animale într-o singură ceremonie: planul anunțat presupune câte cinci cămile în fiecare lună, pe durata unui an.
Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, șamanul a explicat că animalele vor fi oferite zeilor slavi, de la care vrea să ceară iertare, ajutor și sprijin. El a descris inițiativa drept un „maraton” de ritualuri și a susținut că acestea ar trebui să contribuie la îndepărtarea problemelor și a energiilor negative din Rusia.
În discuția cu jurnaliștii ruși, Țibikov a precizat însă și scopul legat direct de războiul din Ucraina: își dorește ca „totul să se termine cât mai repede cu victoria noastră” în așa-numita „operațiune specială”, termenul folosit de autoritățile de la Moscova pentru invazia rusă.
Informațiile au fost preluate și de publicația ucraineană Gordon, care a relatat pe 5 noiembrie despre planul șamanului și despre reacțiile provocate de acesta.
Cine este Artur Țibikov și de ce a mai sacrificat cămile
Artur Țibikov are 53 de ani și conduce organizația șamanică „Cerul Veșnic Albastru” („Vechnoe Sinee Nebo”), cu sediul în Angarsk, regiunea Irkutsk. Acesta nu este la prima ceremonie de acest fel. În 2019, organizația sa a organizat un ritual în cadrul căruia au fost sacrificate cinci cămile, iar carnea animalelor a fost așezată pe un rug ceremonial și arsă.
La vremea respectivă, șamanul a justificat ceremonia prin necesitatea de a contribui la „întărirea Rusiei și a popoarelor sale”. Imaginile ritualului au ajuns pe internet și au provocat reacții puternice din partea activiștilor pentru protecția animalelor, dar și a altor reprezentanți ai comunității șamanice.
Centrul șamanic Tengeri din Ulan-Ude a criticat atunci practicile organizației conduse de Țibikov. Reprezentanții centrului au susținut că, în tradiția buriaților, cămila este considerată un animal sacru și nu este sacrificată în astfel de ceremonii. Ei au acuzat organizatorii că au încălcat vechile canoane.
Cazul a ajuns și în atenția autorităților. Procuratura din Angarsk a verificat circumstanțele ritualului, iar materialele au fost trimise poliției pentru a analiza posibilitatea deschiderii unui dosar privind cruzimea față de animale. În cele din urmă, poliția nu a început urmărirea penală, iar procuratura a fost de acord cu această decizie.
Organizația lui Țibikov a fost însă sancționată de autoritățile sanitar-veterinare cu o amendă de 3.000 de ruble, după ce cămilele fuseseră transportate din Buriatia fără respectarea procedurilor veterinare necesare.
Activiștii cer intervenția autorităților pentru salvarea animalelor
Noua inițiativă a provocat deja nemulțumiri. Mai mulți activiști au depus sesizări la Procuratura din Angarsk, considerând că planul de sacrificare a celor 60 de cămile ar putea încălca legislația privind protecția animalelor. Potrivit Liudi Baikala, procurorii au transmis sesizările poliției locale pentru verificări.
Unii dintre cei care contestă planul se tem însă că autoritățile nu vor interveni eficient. În același timp, reprezentanții comunității șamanice din regiune evită să îl critice public pe Țibikov. Un șaman burat, care a acceptat să vorbească anonim cu jurnaliștii, a explicat că opozanții inițiativei se tem să nu fie considerați nepatrioți.
Un alt reprezentant al tradiției șamanice, Alef tina Sagan-Ool, din Tuva, a criticat deschis ritualul și a atras atenția că moartea animalelor nu va opri războiul. Ea a subliniat că sacrificarea cămilelor nu face parte din tradițiile șamanice buriate și tuvane, în care ofrandele sunt, de regulă, produse alimentare precum laptele și brânza.
Potrivit publicației ruse, criticii lui Țibikov se tem și că acest scandal ar putea afecta imaginea întregii comunități șamanice din Rusia și ar putea determina autoritățile să intensifice controlul asupra organizațiilor religioase.
Ritualuri pentru Putin și amulete pentru soldații ruși
Artur Țibikov susține invazia Rusiei în Ucraina încă de la începutul acesteia și organizează ceremonii dedicate militarilor ruși. Potrivit relatărilor din presa independentă rusă, șamanul le oferă soldaților amulete și citește rugăciuni despre care afirmă că îi pot proteja.
Într-un interviu acordat în 2024 publicației Liudi Baikala, acesta a declarat că 17 membri ai organizației sale au ajuns pe front. Printre aceștia se numărau persoane mobilizate, militari angajați pe bază de contract și voluntari. Unii dintre ei au murit în război.
Țibikov a organizat și un ritual pentru ca Vladimir Putin să câștige alegerile prezidențiale din 2024. În plus, în 2024, a făcut declarații controversate despre moartea opozantului rus Aleksei Navalnîi, susținând că acesta ar fi fost eliminat de „forțele superioare” pentru că ar fi destabilizat situația.
Șamanul vrea recunoașterea oficială a șamanismului în Rusia
Dincolo de ritualurile care au provocat controverse, Țibikov susține că își dorește ca șamanismul să obțină recunoaștere oficială la nivel federal. Organizațiile șamanice din Rusia încearcă de mai mulți ani să obțină un statut religios recunoscut de autoritățile centrale, însă demersurile nu au avut rezultatul dorit.
Potrivit Liudi Baikala, șamanismul nu are în prezent statut de religie recunoscută la nivel federal, deși beneficiază de recunoaștere în republicile Buriatia și Tuva. Unele organizații au transmis solicitări autorităților ruse pentru oficializarea acestei tradiții religioase.
În cazul lui Țibikov, noul plan cu cele 60 de cămile a reaprins disputele privind practicile promovate de organizația sa și raportarea acestora la tradițiile șamanice vechi.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News