Un șaman rus vrea să sacrifice 60 de cămile pentru victoria în războiul din Ucraina

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 nov. 2026, 20:24

Artur Țibikov, liderul unei organizații șamanice din regiunea Irkutsk, pregătește o serie de ritualuri prin care vrea să ceară ajutorul zeilor slavi pentru victoria Rusiei în războiul din Ucraina. Planul presupune sacrificarea a cinci cămile în fiecare lună, timp de un an. Inițiativa a stârnit deja reacții critice în rândul activiștilor și al altor șamani.

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