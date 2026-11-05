Incendiu uriaș în New York! Șase persoane au murit și alte nouă au fost rănite

Publicat 5 nov. 2026, 20:22 Actualizat 5 nov. 2026, 20:23

Un incendiu de proporții a provocat o tragedie joi dimineață, în cartierul Sunset Park din Brooklyn, New York. Șase persoane și-au pierdut viața, iar alte nouă au fost rănite, după ce flăcările au cuprins o locuință. Primarul orașului, Zohran Mamdani, s-a deplasat la locul intervenției și a descris incidentul drept un dezastru devastator.

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