Incendiu uriaș în New York! Șase persoane au murit și alte nouă au fost rănite

Un incendiu de proporții a provocat o tragedie joi dimineață, în cartierul Sunset Park din Brooklyn, New York. Șase persoane și-au pierdut viața, iar alte nouă au fost rănite, după ce flăcările au cuprins o locuință. Primarul orașului, Zohran Mamdani, s-a deplasat la locul intervenției și a descris incidentul drept un dezastru devastator.
Potrivit informațiilor prezentate de autorități, pompierii au ajuns la adresa indicată în mai puțin de patru minute de la primirea apelului. Cu toate acestea, amploarea incendiului a făcut ca bilanțul victimelor să fie unul dramatic, arată AFP.
Șase persoane au murit în incendiul din Brooklyn. Ce au anunțat autoritățile
Primarul Zohran Mamdani a confirmat că șase oameni au murit în urma incendiului. Patru dintre victime au fost găsite fără viață atunci când echipele de intervenție au ajuns la locuință, în timp ce alte două persoane au decedat ulterior, la spital.
Toate cele șase victime erau adulți, a precizat edilul, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor îndoliate.
Pe lângă persoanele decedate, alte patru persoane care locuiau în imobil au suferit răni. De asemenea, trei pompieri și doi polițiști au fost răniți ușor în timpul intervenției.
Imaginile surprinse și difuzate de presa locală arată flăcări puternice care ies prin mai multe ferestre ale clădirii. Locuința se află în Sunset Park, un cartier din Brooklyn situat la aproximativ opt kilometri de Manhattan.
Zohran Mamdani, mesaj după tragedia din New York
Primarul New Yorkului s-a deplasat la locul incendiului și a vorbit despre gravitatea evenimentului. Acesta a transmis că șase locuitori ai orașului și-au pierdut viața, exprimându-și regretul pentru tragedia care a afectat comunitatea.
Edilul a subliniat că impactul asupra cartierului va fi resimțit mult timp de acum înainte, mai ales de familiile și vecinii celor care au murit.
Mamdani a avertizat însă că este prea devreme pentru a se stabili ce a provocat izbucnirea flăcărilor. Cauza incendiului urmează să fie determinată în urma cercetărilor desfășurate de specialiști.
Ancheta este în desfășurare. Pompierii încearcă să stabilească de la ce a pornit focul
La locul tragediei au ajuns și anchetatori ai serviciului de pompieri din New York (FDNY), care au început verificările pentru a identifica împrejurările în care s-a produs incendiul.
Daniel Flynn, prim-adjunctul comisarului FDNY, a confirmat că specialiștii investighează cazul. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit o cauză oficială a izbucnirii focului, iar concluziile vor fi comunicate după finalizarea cercetărilor.