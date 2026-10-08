„Camera groazei” în care Maria Săceanu a fost ucisă. Ce au găsit anchetatorii în apartamentul închiriat de studentul obsedat de „Dexter”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 oct. 2026, 19:26

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei care a șocat Marea Britanie. Maria Săceanu, o româncă stabilită în Regatul Unit, a fost ucisă într-o locuință închiriată în regim Airbnb, iar anchetatorii susțin că atacul ar fi fost pregătit din timp de Benjamin William Day, un student britanic în vârstă de 20 de ani.

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