„Camera groazei” în care Maria Săceanu a fost ucisă. Ce au găsit anchetatorii în apartamentul închiriat de studentul obsedat de „Dexter”

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei care a șocat Marea Britanie. Maria Săceanu, o româncă stabilită în Regatul Unit, a fost ucisă într-o locuință închiriată în regim Airbnb, iar anchetatorii susțin că atacul ar fi fost pregătit din timp de Benjamin William Day, un student britanic în vârstă de 20 de ani.
Tânărul a pledat vinovat pentru uciderea Mariei Săceanu, iar procurorii au prezentat în instanță informații despre modul în care acesta ar fi pregătit locul crimei și despre obiectele descoperite în apartament.
Maria Săceanu, atrasă într-o locuință închiriată prin Airbnb
Potrivit anchetatorilor, Maria Săceanu l-ar fi cunoscut pe Benjamin Day după ce acesta ar fi contactat-o prin intermediul unui site de escorte.
Ulterior, tânărul ar fi convins-o să meargă într-o locuință din Tividale, West Midlands, unde procurorii susțin că atacul fusese pregătit în prealabil, arată presa străină.
Românca a fost înjunghiată de 78 de ori, iar ulterior trupul ei a fost dezmembrat. Procurorii susțin că studentul avea o preocupare obsesivă pentru serialul „Dexter”, producție al cărei personaj principal este un criminal în serie.
Anchetatorii consideră că această pasiune a avut legătură cu modul în care tânărul și-ar fi pregătit atacul.
Ce au găsit anchetatorii în „camera groazei”
Locuința în care a avut loc crima avea două camere, una dublă și una single, fiind prezentată în anunțul de închiriere drept un spațiu „compact și elegant”.
În realitate, susțin anchetatorii, apartamentul fusese pregătit pentru atac. Benjamin Day ar fi petrecut mai multe ore înainte de crimă organizând obiectele de care considera că avea nevoie.
Printre lucrurile pregătite se aflau cuțite, foarfece, mască, șorț și mănuși de unică folosință. Pe lista sa ar mai fi figurat folie de plastic, bandă adezivă și un pistol de capsat.
Anchetatorii au identificat și alte obiecte care, potrivit procurorilor, ar fi avut legătură cu planul tânărului: haine de schimb, produse pentru curățenie, lamele pentru microscop, o pipetă și saci negri de gunoi rezistenți.
Lista descoperită de anchetatori indică, potrivit acuzării, faptul că tânărul nu ar fi acționat spontan, ci ar fi luat în calcul inclusiv modalități prin care să ascundă urmele crimei.
Procurorii susțin că studentul plănuise și ascunderea trupului
În timpul audierilor din instanță, procurorul a susținut că Benjamin Day și-ar fi pregătit atacul și ar fi încercat să anticipeze ce se va întâmpla după uciderea victimei.
„Era pregătit să o ucidă”, a explicat procurorul, potrivit informațiilor prezentate în cadrul procesului.
Acuzarea susține că tânărul ar fi planificat inclusiv ce să facă ulterior cu trupul victimei și cum să evite să fie identificat de poliție.
Planul său nu a funcționat însă, iar anchetatorii au ajuns rapid la el.
A sunat la urgențe după crimă și a invocat un atac al unui câine
După ce a părăsit locuința, Benjamin Day ar fi apelat serviciile de urgență la aproximativ 20 de minute distanță.
Tânărul ar fi susținut că avea nevoie de îngrijiri medicale după ce fusese rănit la mână de un câine. Explicația le-ar fi ridicat suspiciuni polițiștilor.
Studentul a fost transportat la spital, însă, la scurt timp după ce a primit îngrijiri medicale, oamenii legii l-au arestat.
Inițial, Benjamin Day a pledat nevinovat în cazul uciderii Mariei Săceanu. Ulterior, și-a schimbat poziția și a recunoscut crima.
Când va fi condamnat Benjamin Day
Cazul se află acum în atenția instanței britanice, după ce studentul și-a recunoscut vinovăția pentru uciderea româncei.
Sentința în cazul lui Benjamin William Day urmează să fie pronunțată pe 4 decembrie 2026.
Ancheta și declarațiile prezentate în instanță au scos la iveală o serie de detalii tulburătoare despre apartamentul în care Maria Săceanu și-a pierdut viața și despre obiectele pe care anchetatorii le-au găsit în locuința închiriată.