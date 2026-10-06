Româncă de 24 de ani, ucisă în Marea Britanie. Un student fascinat de „Dexter” și-a recunoscut vina

O româncă în vârstă de 24 de ani a fost ucisă într-un apartament închiriat prin Airbnb în Marea Britanie. Benjamin William Day, un student la criminalistică despre care procurorii spun că era fascinat de serialul „Dexter”, și-a recunoscut vinovăția în cea de-a doua zi a procesului de la Tribunalul Coroanei din Wolverhampton.
Tânărul, acum în vârstă de 20 de ani, avea 19 ani la momentul uciderii Mariei Saceanu. Procurorii susțin că acesta a planificat crima și a pregătit o cameră cu folii de plastic pe pereți și podea, încercând să imite scene din producția TV.
O cameră pregătită pentru crimă
Potrivit acuzării, Benjamin William Day a atras-o pe Maria Saceanu în locuința închiriată și a ucis-o pe 20 decembrie. În cameră ar fi pregătit un șorț, o vizieră din plastic și produse de curățare, alături de alte obiecte despre care anchetatorii susțin că urmau să fie folosite pentru comiterea crimei și eliminarea urmelor, conform BBC.
Day era student la Universitatea din Worcester. Inițial, apărarea urma să susțină că acesta a acționat în legitimă apărare și că amenajase încăperea pentru a filma un videoclip inspirat din „Dexter”, destinat platformei TikTok.
Procurorii au susținut însă că pregătirile făceau parte din planul de ucidere a tinerei. Aceștia au invocat fascinația studentului pentru personajul principal al serialului, un specialist în criminalistică ce duce în secret o viață de criminal în serie.
Maria Saceanu, înjunghiată de 78 de ori
În prima zi a procesului, procurorii au arătat că victima a fost înjunghiată de 78 de ori. Maria Saceanu, care lucra ca lucrătoare sexuală, fusese contactată de tânăr prin intermediul unui site, cu ajutorul unui telefon de unică folosință.
Potrivit anchetatorilor, după atac, Day ar fi încercat să dezmembreze trupul victimei, dar a abandonat această intenție după ce s-a tăiat.
Un medic legist al Ministerului britanic de Interne a declarat că tânăra a murit cel mai probabil din cauza rănilor de la nivelul gâtului, care i-au afectat arterele carotide. Victima prezenta și răni la mâini, descrise de specialist drept „compatibile cu încercările de a se apăra”.
Ce le-a spus studentul polițiștilor
După crimă, Benjamin William Day a părăsit apartamentul. La ora 00:50, în noaptea de 21 decembrie, a sunat la serviciul de urgență 999 și a cerut ajutor medical.
Imaginile surprinse de camerele purtate de polițiști îl arată într-o mașină de poliție, cu mâna înfășurată în bandă adezivă. El le-a spus anchetatorilor că intenționa să meargă să bea în Dudley și să găsească o „fată oarecare” într-un bar.
Tânărul a susținut că fusese rănit în apropierea unui tufiș de un animal care „ar fi putut fi o vulpe”. Întrebat despre banda adezivă, a spus că o avea în mașină, dar că nu își amintea unde parcase.
Când un polițist i-a atras atenția că explicațiile sale nu se leagă în totalitate, Day a răspuns: „Nu știu dacă era un câine sălbatic sau o vulpe.”
Un locatar a descoperit sângele
Poliția a fost alertată după ce un alt locatar din clădire a observat o dâră de sânge și l-a contactat pe proprietarul apartamentului.
În declarația prezentată juraților, locatarul a povestit că a împins ușa și a văzut „mult sânge pe podea”, precum și ceea ce, la prima vedere, părea a fi o păpușă.
Benjamin William Day a fost arestat sub suspiciunea de crimă în primele ore ale zilei de 21 decembrie, la un spital din Dudley. La momentul arestării, purta un tricou kaki asemănător celui purtat de personajul Dexter.
După ce și-a schimbat declarația în „vinovat” în a doua zi a procesului, tânărul a rămas în arest. Pronunțarea pedepsei este programată pentru 4 decembrie.