Româncă de 24 de ani, ucisă în Marea Britanie. Un student fascinat de „Dexter” și-a recunoscut vina

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 22:45

O româncă în vârstă de 24 de ani a fost ucisă într-un apartament închiriat prin Airbnb în Marea Britanie. Benjamin William Day, un student la criminalistică despre care procurorii spun că era fascinat de serialul „Dexter”, și-a recunoscut vinovăția în cea de-a doua zi a procesului de la Tribunalul Coroanei din Wolverhampton.

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