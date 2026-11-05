Melania Trump a adus Rusia și Ucraina la aceeași masă. Mesajul transmis de Prima Doamnă la Casa Albă
Melania Trump a adus Rusia și Ucraina la aceeași masă. Foto: Profimedia
Prima doamnă a SUA i-a reunit la Casa Albă pe reprezentanții Rusiei și Ucrainei, după armistițiul temporar negociat în orașul ocupat Oleșki. Melania Trump le-a cerut celor două părți să transforme această înțelegere într-un acord de pace mai durabil și a primit o distincție din partea Ucrainei.
Melania Trump a cerut Rusiei și Ucrainei să continue eforturile pentru pace, după ce armistițiul temporar convenit în orașul Oleșki, aflat sub ocupație rusă, a expirat. Prima doamnă a SUA i-a primit joi, la Casa Albă, pe trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev și pe David Arakhamia, reprezentant al conducerii politice ucrainene, în cadrul unei întâlniri dedicate acordului umanitar.
Evenimentul a marcat o nouă etapă a demersului diplomatic prin care Melania Trump a contribuit la negocierea unei încetări temporare a focului în localitatea din regiunea Herson. Potrivit AFP, armistițiul de șase zile s-a încheiat duminică și a reprezentat unul dintre cele mai importante exemple recente de cooperare între Moscova și Kiev de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.
Sper că Oleșki va inspira o pace mai mare. Fiecare transformare semnificativă începe cu o mică scânteie”, a declarat Melania Trump reporterilor, la o conferință de presă comună cu oficialii Kirill Dmitriev și David Arakhamia, susținută la Casa Albă.
Ce le-a transmis prima doamnă a SUA reprezentanților Rusiei și Ucrainei
Melania Trump a făcut apel la cele două părți să folosească experiența colaborării de la Oleșki pentru a identifica soluții care să depășească o simplă suspendare temporară a ostilităților. Ea a pus accentul pe situația civililor afectați de război și pe necesitatea unui acord care să ofere mai multă stabilitate.
Acum trebuie să folosim curajul pe care l-am adus la Oleșki pentru a găsi un teren comun printr-o preocupare comună pentru suferința oamenilor nevinovați”, a adăugat ea. „Împreună, putem crea ceva mai durabil decât un armistițiu temporar
Prima doamnă a SUA a afirmat că înțelegerea temporară nu ar fi fost posibilă fără implicarea liderilor de la Moscova și Kiev și a apreciat cooperarea dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
Încetarea focului de la Oleșki nu ar fi posibilă fără președintele Putin și președintele Zelensky. Cooperarea lor stabilește un precedent semnificativ pentru promovarea păcii în întreaga regiune”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.
La finalul intervenției, Melania Trump a dezvăluit că a pregătit scrisori personale adresate celor doi președinți. Documentele urmau să fie înmânate reprezentanților ruși și ucraineni prezenți la Casa Albă, pentru a ajunge ulterior la Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
Armistițiul de la Oleșki a permis evacuarea civililor
Înțelegerea negociată cu implicarea Melaniei Trump a vizat orașul Oleșki și zonele învecinate din regiunea Herson, aflate sub ocupație rusă. Acordul a fost semnat pe 23 octombrie, iar încetarea focului a intrat în vigoare în perioada 27 octombrie – 1 noiembrie.
Scopul principal a fost facilitarea transportului de ajutoare umanitare către populația rămasă în localitate și organizarea evacuării civililor care doreau să plece. În timpul armistițiului au fost livrate alimente, apă potabilă și medicamente, iar aproape 800 de persoane au părăsit zona, potrivit bilanțului prezentat de Melania Trump.
Prima doamnă a SUA a explicat că a aflat despre gravitatea crizei umanitare din Oleșki în luna septembrie și a inițiat discuții cu reprezentanții celor două țări prin intermediul consilierului său, Marc Beckman. Ea a susținut că a fost implicată în pregătirea operațiunii, inclusiv în analizarea planurilor de deminare, a rutelor de evacuare și a accesului la spitale și resurse medicale.
Melania Trump a primit o distincție din partea Ucrainei
În cadrul întâlnirii de la Casa Albă, Melania Trump a primit o distincție de stat ucraineană pentru rolul său în facilitarea armistițiului de la Oleșki. Premiul i-a fost înmânat de Dmytro Lubinets, reprezentantul pentru drepturile omului al Parlamentului ucrainean.
Este vorba despre Ordinul Prințesei Olga, clasa I, una dintre cele mai înalte distincții de stat acordate femeilor în Ucraina. Recunoașterea a vizat contribuția primei doamne la negocierea încetării temporare a focului și la organizarea evacuării civililor din localitatea afectată de război.
La rândul său, trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev i-a mulțumit Melaniei Trump în numele liderului de la Kremlin și al populației Federației Ruse, apreciind implicarea acesteia în rezolvarea situației umanitare din Oleșki.
În numele președintelui Putin, în numele poporului Federației Ruse, dorim să-i mulțumim Primei Doamne Melania Trump pentru rolul său umanitar distins în rezolvarea situației de la Oleșki”.
Dmitriev a mai afirmat că Vladimir Putin a oferit personal instrucțiuni în legătură cu operațiunea. Președintele american Donald Trump nu a participat la întâlnirea de la Casa Albă.
Întâlnirea de la Casa Albă, un episod neobișnuit de cooperare ruso-ucraineană
Reunirea reprezentanților celor două țări la inițiativa primei doamne americane a fost prezentată de Casa Albă drept un moment fără precedent în istoria diplomatică a instituției. Delegația rusă a inclus și reprezentanta pentru drepturile omului Yana Lantratova, în timp ce Ucraina a fost reprezentată de David Arakhamia și Dmytro Lubinets.
Totuși, întâlnirea nu a reprezentat negocierea unui armistițiu general în Ucraina, ci o reuniune dedicată acordului local din Oleșki și posibilității ca experiența acestei cooperări umanitare să contribuie la eforturile mai ample pentru pace. Melania Trump a cerut ca înțelegerea temporară să devină punctul de plecare pentru un acord mai stabil între Moscova și Kiev.
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