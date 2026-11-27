Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 nov. 2026, 22:14

Ministrul Muncii, Florin Manole, a reacționat după prezentarea raportului privind situația finanțelor publice de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul susține că datele bugetare trebuie analizate în ansamblu, nu doar prin prisma reducerii deficitului, și atrage atenția asupra obligațiilor de plată care nu au fost acoperite. Totodată, Manole afirmă că pensiile trebuie indexate în 2027, conform prevederilor legale și angajamentelor din programul de guvernare.

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