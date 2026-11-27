Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 nov. 2026, 20:38

Vești importante pentru consumatorii de energie electrică din România. Peste 3,3 milioane de locuri de consum ar urma să fie echipate cu contoare inteligente în următorii doi ani, potrivit calendarului actualizat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Noile dispozitive vor permite transmiterea automată a datelor privind consumul, astfel încât facturile să fie calculate pe baza energiei utilizate efectiv, fără ca oamenii să mai fie nevoiți să comunice periodic indexul.

Distribuie articolul