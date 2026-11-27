Vești importante pentru consumatorii de energie electrică din România. Peste 3,3 milioane de locuri de consum ar urma să fie echipate cu contoare inteligente în următorii doi ani, potrivit calendarului actualizat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Noile dispozitive vor permite transmiterea automată a datelor privind consumul, astfel încât facturile să fie calculate pe baza energiei utilizate efectiv, fără ca oamenii să mai fie nevoiți să comunice periodic indexul.
Planul aprobat de ANRE joi, pentru perioada 2027-2028, stabilește ca până la 31 decembrie 2028 aproximativ 70% dintre locurile de consum din România să fie integrate în sistemele de măsurare inteligentă.
Peste 3,3 milioane de contoare inteligente, prevăzute pentru următorii doi ani
Potrivit calendarului actualizat, operatorii de distribuție au planificat instalarea și integrarea în sistemele inteligente a 1.361.182 de locuri de consum în 2027 și a altor 1.996.633 în 2028.
În total, este vorba despre 3.357.815 de noi utilizatori care ar urma să beneficieze de această tehnologie până la finalul perioadei.
Prin actualizarea calendarului național de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice (CISMI), ANRE urmărește accelerarea investițiilor, folosirea finanțărilor europene disponibile și modernizarea infrastructurii de distribuție a electricității.
Președintele ANRE, George Niculescu, a atras atenția că operatorii trebuie să respecte termenele asumate și că instituția va verifica evoluția lucrărilor.
„Ţinta de 70% la nivel naţional, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuţie şi l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului şi va verifica îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare operator”, a declarat acesta, potrivit documentului preluat de Agerpres.
Oficialul a precizat că nerespectarea obligațiilor stabilite prin reglementările și deciziile autorității poate atrage sancțiunile prevăzute de lege. Totodată, operatorii sunt încurajați să utilizeze fondurile europene, inclusiv resursele disponibile prin Fondul pentru modernizare, pentru a accelera investițiile.
Câți români au deja contoare inteligente
Datele centralizate de ANRE arată că, la 31 decembrie 2025, în România erau integrați în sistemele de măsurare inteligentă 3.578.830 de utilizatori. Numărul reprezenta 34,54% din totalul locurilor de consum existente la nivel național.
Gradul de realizare a planurilor de instalare ajunsese la aproximativ 98% din țintele prevăzute în calendarul anterior. Cu toate acestea, diferențele dintre regiunile țării sunt considerabile.
Patru zone de distribuție depășiseră obiectivele cumulate stabilite până la sfârșitul anului 2025:
- Distribuție Energie Oltenia – 115%;
- Rețele Electrice Muntenia – 114%;
- Rețele Electrice Banat – 112%;
- Rețele Electrice Dobrogea – 110%.
În cazul Delgaz Grid, gradul de realizare era de 93%, în timp ce în zonele administrate de Distribuție Energie Electrică România (DEER) valorile se situau între 52% și 71%.
Ce regiuni vor avea cele mai multe contoare inteligente până în 2028
Țintele de acoperire stabilite pentru finalul anului 2028 diferă în funcție de operatorul de distribuție și de zona de concesiune. Potrivit planificării aprobate, procentele vor fi cuprinse între 52% și 86%.
Cele mai ridicate niveluri de implementare sunt prevăzute în următoarele zone:
- Rețele Electrice Dobrogea – 86%;
- Rețele Electrice Muntenia – 81%;
- Rețele Electrice Banat – 80%.
Pentru stabilirea calendarului, ANRE a analizat documentațiile tehnice, investițiile propuse și calculele privind costurile și beneficiile pentru cele opt zone de concesiune. Planurile au fost corelate cu necesitățile de modernizare a rețelelor electrice și cu obiectivele stabilite la nivel național.
Un rol important în accelerarea lucrărilor îl pot avea finanțările nerambursabile. Ghidul de finanțare aprobat în 2026 creează noi posibilități pentru susținerea investițiilor în infrastructura energetică, inclusiv în instalarea contoarelor inteligente.
Ce avantaje vor avea consumatorii care primesc contoare inteligente
Extinderea sistemelor de măsurare inteligentă ar putea schimba modul în care românii își gestionează consumul de energie electrică.
Unul dintre cele mai importante beneficii este eliminarea necesității de a transmite periodic indexul autocitit. Contorul inteligent comunică automat datele privind energia consumată, iar facturarea se poate face pe baza consumului real, nu a unor estimări.
Noile dispozitive oferă și alte avantaje:
- Facturi calculate în funcție de consumul real, fără transmiterea manuală a indexului;
- Monitorizarea mai detaliată a consumului, pentru ca utilizatorii să poată identifica perioadele în care folosesc mai multă energie;
- O mai bună gestionare a cheltuielilor, prin posibilitatea de a adapta consumul;
- Identificarea mai rapidă a întreruperilor de alimentare, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea serviciilor de distribuție.
Astfel, dacă planul ANRE va fi respectat, până la sfârșitul anului 2028 aproximativ șapte din zece locuri de consum din România ar putea beneficia de contoare inteligente. Instalarea acestora va fi realizată etapizat, în funcție de programul fiecărui operator de distribuție.