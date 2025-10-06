Investigația, declanșată în urma unei sesizări venite direct din partea furnizorului de energie, a scos la iveală o metodă ingenioasă, dar ilegală, prin care românul reușise să trăiască ani la rând fără să plătească facturile, scrie Newsweek.

Totul a început în după-amiaza zilei de 3 octombrie 2025, când reprezentanții companiei Enel au transmis o sesizare către Tenenza Carabinierilor din Cologno Monzese, după ce au observat anomalii majore în consumul de energie al unei locuințe din zonă. Conform datelor tehnice, contorul indica un consum extrem de scăzut, complet nerealist față de utilizarea obișnuită a unui apartament de dimensiuni medii.

Carabinierii au intervenit imediat la adresa indicată, unde l-au găsit pe bărbatul român, singurul chiriaș legal al locuinței, având un contract de închiriere în regulă. În momentul controlului, aceștia au observat urme evidente de intervenție asupra contorului electric, care fusese manipulat astfel încât să nu înregistreze energia consumată.

Cum funcționa frauda?

Potrivit anchetatorilor, sistemul fusese modificat în așa fel încât să „oprească” mecanismul de măsurare a consumului real. În termeni tehnici, dispozitivul era alimentat, dar conexiunea către sistemul de monitorizare Enel era parțial întreruptă, ceea ce făcea ca aparatul să funcționeze aparent normal, fără să transmită datele reale către furnizor.

Astfel, timp de aproximativ nouă ani, din 2016 până în 2025, românul a beneficiat de energie electrică gratuită. Investigațiile au arătat că pierderile totale suportate de compania Enel se ridică la 26.860 de euro.

În tot acest timp, consumul raportat părea să se încadreze în limite normale, iar bărbatul plătea sume infime, de ordinul câtorva zeci de euro pe an, pentru un apartament unde, potrivit verificărilor, erau folosite aparate electrocasnice mari și un sistem de încălzire electrică.

La sosirea echipei de intervenție, militarii au observat imediat neregulile de pe contorul instalat în locuință. După verificări suplimentare efectuate împreună cu tehnicienii Enel, s-a confirmat că dispozitivul fusese intenționat manipulat, pentru a masca consumul real.

Potrivit anchetei, modificarea fusese făcută în așa fel încât contorul să nu transmită semnale de eroare sistemului central. Această tehnică, deși relativ simplă, necesită un minim de cunoștințe electrice și mecanice, ceea ce sugerează că bărbatul ar fi putut avea experiență în domeniu sau că ar fi fost ajutat de o altă persoană.

Arestare și măsuri preventive

După ce au documentat cazul, carabinierii din Cologno Monzese, sub coordonarea Companiei din Sesto San Giovanni, l-au arestat pe român pentru furt calificat de energie electrică și alterarea dispozitivelor de măsurare. În timpul audierilor, acesta a recunoscut parțial faptele, susținând că se afla într-o situație financiară dificilă, fiind șomer și fără venituri stabile.

După prezentarea în fața procurorului, arestul a fost confirmat, însă instanța a decis ulterior aplicarea unei măsuri preventive mai blânde: obligația de a se prezenta periodic la Poliția Judiciară.

Cazul de la Cologno Monzese se înscrie într-o tendință tot mai îngrijorătoare în Italia, unde numeroase persoane, inclusiv chiriași sau mici întreprinzători, recurg la modificarea contoarelor electrice pentru a reduce costurile. Potrivit statisticilor recente, în ultimii ani Enel a descoperit mii de cazuri de fraude similare, unele dintre ele implicând rețele organizate.

Compania a anunțat că va continua verificările în zonă și că va solicita despăgubiri civile pentru întreaga sumă pierdută, inclusiv pentru eventualele daune conexe.

Pentru românul de 46 de ani, fapta s-a încheiat cu o anchetă penală deschisă și un viitor proces.