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Economie· 1 min citire
Ilie Bolojan anunță că a semnat pentru instalarea contoarelor inteligente
Ilie Bolojan (Inquam Photos)
Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a anunțat două programe noi care ar urma să reducă facturile la energie. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, premierul demis a precizat că a semnat ordinele pentru instalarea contoarelor inteligente și pentru dezvoltarea unor sisteme moderne de stocare a energiei.
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