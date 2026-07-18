Ilie Bolojan anunță că a semnat pentru instalarea contoarelor inteligente

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 08:15

Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a anunțat două programe noi care ar urma să reducă facturile la energie. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, premierul demis a precizat că a semnat ordinele pentru instalarea contoarelor inteligente și pentru dezvoltarea unor sisteme moderne de stocare a energiei.

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