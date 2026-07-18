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Economie· 1 min citire

Ilie Bolojan anunță că a semnat pentru instalarea contoarelor inteligente

Ilie Bolojan (Inquam Photos)

Ilie Bolojan (Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 08:15

Premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a anunțat două programe noi care ar urma să reducă facturile la energie. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, premierul demis a precizat că a semnat ordinele pentru instalarea contoarelor inteligente și pentru dezvoltarea unor sisteme moderne de stocare a energiei.

Contoarele inteligente vor fi montate de operatorii de distribuție, cu finanțare europeană. Proiectul are un buget de 100 de milioane de euro și ar putea aduce facturi calculate pe consum real și mai puține pierderi în rețea.

Al doilea program vizează construirea unor parcuri de baterii, care vor ajuta la stabilizarea rețelei în orele de vârf. Bugetul este de 150 de milioane de euro, tot din Fondul pentru Modernizare.

Cele două apeluri de proiecte vor fi deschise în lunile următoare, iar lucrările sunt programate să se încheie până în 2029, respectiv 2030.

În total, investițiile de 250 de milioane de euro sunt gândite pentru optimizarea consumului și temperarea costurilor la energie în perioada următoare.

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