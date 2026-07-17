Radu Miruță confirmă situația dificilă de la ROMATSA. Operatorul mai are bani pentru trei săptămâni de activitate – VIDEO

Publicat 17 iul. 2026, 20:53 Actualizat 17 iul. 2026, 21:04 Sursă Realitatea PLUS

ROMATSA se confruntă cu o situație critică după ce fondurile care urmau să intre în conturile companiei de la EUROCONTROL au fost blocate în urma litigiului dintre statul român și Pfizer. Executarea silită vine după ce România a pierdut procesul privind achiziția de vaccinuri, iar datoria ajunge la aproximativ 600 de milioane de euro. Radu Miruță a declarat că nu au fost blocate efectiv conturile ROMATSA, ci încasările provenite de la EUROCONTROL, principala sursă de finanțare a instituției. Situația este una gravă, mai ales pentru că ROMATSA mai are fonduri pentru doar trei săptămâni. Regia a rămas fără 85% din venituri și cere intervenția de urgență a Guvernului, potrivit Realitatea Plus.

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