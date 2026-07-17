Radu Miruță confirmă situația dificilă de la ROMATSA. Operatorul mai are bani pentru trei săptămâni de activitate – VIDEO

ROMATSA se confruntă cu o situație critică după ce fondurile care urmau să intre în conturile companiei de la EUROCONTROL au fost blocate în urma litigiului dintre statul român și Pfizer. Executarea silită vine după ce România a pierdut procesul privind achiziția de vaccinuri, iar datoria ajunge la aproximativ 600 de milioane de euro. Radu Miruță a declarat că nu au fost blocate efectiv conturile ROMATSA, ci încasările provenite de la EUROCONTROL, principala sursă de finanțare a instituției. Situația este una gravă, mai ales pentru că ROMATSA mai are fonduri pentru doar trei săptămâni. Regia a rămas fără 85% din venituri și cere intervenția de urgență a Guvernului, potrivit Realitatea Plus.
Conturile prin care ROMATSA încasează tarifele de rută colectate de EUROCONTROL sunt blocate în continuare, la aproape trei săptămâni de la instituirea popririi. Situația nu poate fi susținută pe termen nedefinit, în condițiile în care peste 85% din veniturile instituției provin din sumele indisponibilizate.
Ministerele Finanțelor și Sănătății continuă negocierile cu Pfizer, astfel încât activitatea ROMATSA să nu fie afectată.
Radu Miruță, ministru interimar, a explicat că există două probleme majore.
Sunt două aspecte: unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecție, și pedeapsa pentru ROMATSA a fost suspendarea licenței. A doua discuție a fost cea care a apărut acum o săptămână, cu oprirea sumelor de bani.
El a precizat că nu conturile ROMATSA au fost blocate, ci intrarea banilor proveniți de la EUROCONTROL:
Nu s-au blocat conturile ROMATSA, ci intrarea în conturile ROMATSA a sumei venite de la EUROCONTROL, care da, e semnificativă. Nu e vina ROMATSA.
Despre contestarea popririi, Miruță a declarat.
E o chestiune care se desfășoară sub coordonarea Ministerului Finanțelor. Revendicarea, revenirea sumei de bani, a fost contestată de ROMATSA.
Ministrul a explicat și că Guvernul analizează o soluție temporară de sprijin bugetar.
Sunt preocupat să depunem la Parlament o variantă de a susține de la bugetul de stat. Să nu dirijezi spațiul aerian din România nu e o opțiune. Trebuie să se întâmple.
Întrebat cât timp mai poate funcționa ROMATSA cu fondurile disponibile, Miruță a confirmat:
„Era o perioadă de șase săptămâni. Au trecut trei.”
Radu Miruță a declarat anterior că, în momentul instituirii popririi, ROMATSA mai avea resurse financiare pentru aproximativ șase săptămâni, însă jumătate din acest interval a trecut deja. Ministerele Finanțelor și Sănătății continuă negocierile cu Pfizer, iar Guvernul analizează și alte soluții pentru deblocarea situației.
Dacă nu va fi găsită rapid o soluție, există riscul ca activitatea companiei să fie afectată, ceea ce ar putea avea consecințe directe asupra funcționării spațiului aerian din România.