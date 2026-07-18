Apple depășește Nvidia și redevine cea mai valoroasă companie din lume

Grupul american Apple a depășit, vineri, producătorul de cipuri pentru inteligență artificială Nvidia, redevenind cea mai valoroasă companie din lume după capitalizare bursieră, potrivit Reuters. Este prima dată din aprilie 2025 când Apple recuperează prima poziție în clasamentul global al companiilor listate la bursă, într-un moment în care investitorii își reevaluează pariurile pe boom-ul inteligenței artificiale.
Cifrele momentului: 4.880 vs 4.860 miliarde de dolari
Capitalizarea bursieră a Apple a atins 4.880 miliarde de dolari, pe fondul unei creșteri semnificative a acțiunilor companiei. În aceeași sesiune, titlurile Nvidia au scăzut cu 3,5%, iar capitalizarea producătorului de cipuri a coborât la 4.860 miliarde de dolari — o diferență de doar 20 de miliarde de dolari între cele două companii, suficientă însă pentru schimbarea locului întâi în clasament.
Diferența minimă arată cât de strânsă este, de fapt, competiția: poziția de lider s-a schimbat de mai multe ori chiar în cursul aceleiași zile, iar mai târziu în sesiunea de tranzacționare Nvidia a reușit să închidă ușor peste Apple, semn că lupta pentru titlul de cea mai valoroasă companie din lume rămâne departe de a fi tranșată definitiv.
De ce a urcat acțiunea Apple: aprobarea Apple Intelligence în China
Ascensiunea Apple nu a fost întâmplătoare. Acțiunile companiei au atins recent un maxim istoric, pe fondul mai multor evoluții favorabile. Cea mai importantă dintre acestea este aprobarea, de către autoritatea chineză de reglementare a spațiului cibernetic, a platformei Apple Intelligence pentru piața din China — una dintre cele mai importante piețe pentru Apple la nivel global. Sistemul urmează să funcționeze în China printr-un parteneriat cu modelul de inteligență artificială dezvoltat de Alibaba.
La această veste s-au adăugat rezultate solide raportate în segmentul de servicii al companiei, precum și mai multe reevaluări pozitive din partea băncilor de investiții. Analiștii citează, printre altele, un raport HSBC care a majorat semnificativ prețul-țintă pentru acțiunile Apple, motivând decizia prin perspectiva unui nou ciclu de upgrade-uri ale dispozitivelor, susținut de lansarea funcțiilor de inteligență artificială și de un portofoliu solid de produse viitoare.
De la începutul anului 2026, acțiunile Apple au avansat cu aproape 23%, depășind cu mult evoluția indicelui tehnologic Nasdaq. În contrast, acțiunile Nvidia au crescut cu doar 7,3% în aceeași perioadă — un decalaj care explică schimbarea de percepție a investitorilor față de cei doi giganți tehnologici.
Cursa pentru titlul de cea mai valoroasă companie din lume
Poziția de cea mai valoroasă companie din lume s-a schimbat de mai multe ori în ultimii doi ani, pe măsură ce entuziasmul legat de inteligența artificială a redesenat ierarhia marilor companii tehnologice. Nvidia deținea titlul din iunie 2025, moment în care a depășit Microsoft, impulsionată de cererea uriașă pentru cipurile sale folosite la antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială. Apple, la rândul ei, deținuse ultima oară poziția de lider în aprilie 2025, înainte de a fi depășită succesiv de rivalii săi din sectorul AI.
Revenirea Apple pe primul loc arată o schimbare mai amplă în modul în care investitorii evaluează expunerea la inteligența artificială: nu doar companiile care construiesc infrastructura AI — precum cipurile Nvidia —, ci și cele capabile să transforme această tehnologie în produse și servicii folosite zilnic de sute de milioane de oameni.
Reacția analiștilor
„Apple este percepută ca o codașă în cursa AI deoarece nu face cheltuieli pentru a dezvolta modele, dar acum opiniile s-au modificat”, a declarat Toni Meadows, analist la BRI Wealth Management, comentând schimbarea de percepție a pieței față de strategia Apple în domeniul inteligenței artificiale.
Spre deosebire de Nvidia sau de alți jucători care investesc masiv în dezvoltarea propriilor modele AI, Apple a mizat pe o abordare diferită: inteligență artificială procesată direct pe dispozitiv, o arhitectură axată pe protecția datelor și integrarea strânsă în propriul ecosistem de produse și servicii. Această strategie, criticată multă vreme ca fiind prea prudentă, pare acum să câștige încrederea investitorilor.
Ce înseamnă schimbarea pentru investitorii în AI
Rotația de capital dinspre Nvidia spre Apple reflectă, potrivit analiștilor citați de Reuters, o incertitudine crescândă pe Wall Street privind ritmul cheltuielilor globale cu infrastructura de inteligență artificială. Dacă până acum investitorii au recompensat în special companiile care furnizează „motoarele” tehnologiei AI, atenția pare să se mute treptat spre companiile capabile să integreze inteligența artificială direct în produsele folosite de consumatori — un semnal că boom-ul AI intră într-o nouă etapă, orientată mai mult spre aplicații practice și mai puțin spre infrastructură.
Cu o capitalizare de 4.880 miliarde de dolari, Apple a recâștigat, vineri, titlul de cea mai valoroasă companie din lume, depășind la limită Nvidia. Diferența de doar 20 de miliarde de dolari și revenirea Nvidia ulterior în aceeași sesiune arată însă că poziția de lider rămâne extrem de volatilă. Dincolo de cifre, schimbarea marchează un moment simbolic pentru piețele financiare: investitorii încep să pună la îndoială ideea că infrastructura AI va rămâne, singură, principalul câștigător al revoluției inteligenței artificiale.