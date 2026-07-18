Apple depășește Nvidia și redevine cea mai valoroasă companie din lume

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 09:30

Grupul american Apple a depășit, vineri, producătorul de cipuri pentru inteligență artificială Nvidia, redevenind cea mai valoroasă companie din lume după capitalizare bursieră, potrivit Reuters. Este prima dată din aprilie 2025 când Apple recuperează prima poziție în clasamentul global al companiilor listate la bursă, într-un moment în care investitorii își reevaluează pariurile pe boom-ul inteligenței artificiale.

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