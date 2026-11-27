Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 nov. 2026, 19:03

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică modul în care a fost gestionat bugetul României și susține că reducerea deficitului bugetar a fost obținută cu un cost foarte mare pentru populație și pentru mediul de afaceri. După prezentarea raportului privind finanțele publice, liderul social-democrat a afirmat că statul are obligații neachitate de aproape 50 de miliarde de lei, iar numeroase firme așteaptă să își primească banii pentru lucrările și serviciile deja prestate.

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