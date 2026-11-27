Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică modul în care a fost gestionat bugetul României și susține că reducerea deficitului bugetar a fost obținută cu un cost foarte mare pentru populație și pentru mediul de afaceri. După prezentarea raportului privind finanțele publice, liderul social-democrat a afirmat că statul are obligații neachitate de aproape 50 de miliarde de lei, iar numeroase firme așteaptă să își primească banii pentru lucrările și serviciile deja prestate.
Grindeanu susține că diminuarea deficitului raportat nu reflectă întreaga situație financiară a țării, în condițiile în care o parte importantă a obligațiilor de plată a fost amânată. Acesta îi solicită ministrului Finanțelor să reorganizeze plățile restante, să stabilească priorități clare la următoarea rectificare bugetară și să pregătească un buget realist pentru anul 2027.
Grindeanu contestă reducerea deficitului bugetar: „În spatele acestei cifre au rămas plăți neachitate”
Liderul PSD atrage atenția asupra diferenței dintre deficitul bugetar înregistrat după primele zece luni ale anului și nivelul obligațiilor financiare pe care statul nu le-ar fi achitat la timp.
Potrivit cifrelor invocate de Grindeanu, deficitul a ajuns la 3,92% din PIB după zece luni, comparativ cu 5,64% în aceeași perioadă a anului trecut.
Social-democratul susține însă că rezultatul trebuie analizat și prin prisma facturilor și datoriilor care au rămas neachitate, acestea depășind, în opinia sa, 2% din PIB.
Firmele care au lucrat pentru stat își așteaptă banii. Ce exemple a prezentat liderul PSD
Pentru a-și susține criticile, Sorin Grindeanu a vorbit despre situația unor antreprenori și companii care au de recuperat bani de la instituțiile statului.
Acesta a povestit că, în timpul unei vizite la Suceava, a discutat cu mai mulți primari despre proiectele de investiții realizate de firme locale. Potrivit liderului PSD, unele societăți și-au încheiat lucrările, le-au predat autorităților, însă nu au încasat contravaloarea serviciilor prestate.
Grindeanu susține că întârzierile la plată pun presiune pe afacerile respective, în condițiile în care antreprenorii trebuie să își achite în continuare salariile angajaților și celelalte obligații financiare.
O altă problemă semnalată de acesta vizează firmele care au suportat din propriile fonduri indemnizațiile pentru concediile medicale ale salariaților și care așteaptă de mai multe luni rambursarea sumelor de la stat.
În același timp, președintele PSD a menționat și restanțele către furnizorii de energie, despre care afirmă că ar avea de recuperat aproximativ 3,5 miliarde de lei.
La toate acestea se adaugă și riscul financiar asociat dosarului Pfizer, aflat în continuare în faza de apel, pentru care Grindeanu a invocat o expunere de peste 3 miliarde de lei.
Ce îi cere Sorin Grindeanu ministrului Finanțelor
În contextul problemelor semnalate, liderul social-democrat consideră că noua conducere a Ministerului Finanțelor trebuie să acorde prioritate achitării obligațiilor restante și gestionării corecte a banilor publici.
Grindeanu solicită o analiză a tuturor plăților care nu au fost efectuate la timp, urmată de o rectificare bugetară în care fondurile să fie direcționate către domeniile și obligațiile considerate prioritare.
Acesta a adăugat că următorul pas trebuie să fie elaborarea unui buget pentru 2027 bazat pe date realiste, fără artificii contabile sau estimări care să ascundă problemele financiare.
Grindeanu cere explicații pentru măsurile de austeritate și creșterile de taxe
Președintele PSD susține că populația trebuie să primească explicații cu privire la efectele măsurilor economice adoptate în perioada precedentă și la modul în care au fost calculate rezultatele privind deficitul bugetar.
Acesta a criticat în special înghețarea și diminuarea unor venituri, afirmând că persoanele cu câștiguri mici și cele din clasa de mijloc au suportat o parte importantă a efortului de reducere a cheltuielilor.
Totodată, Grindeanu a reclamat impactul majorărilor de impozite și taxe asupra companiilor românești, în special asupra firmelor cu capital autohton, despre care afirmă că unele au ajuns în pragul insolvenței sau al falimentului.
Liderul PSD consideră că trebuie clarificat și motivul pentru care deficitul calculat luând în considerare obligațiile amânate ar fi mai mare decât în anii 2024 și 2025.
În finalul mesajului, Sorin Grindeanu a acuzat fosta conducere a Guvernului că ar fi transferat povara unor obligații financiare către administrațiile care urmează să gestioneze bugetul.
Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin în contextul dezbaterilor privind deficitul bugetar, datoriile statului și efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor asupra populației și companiilor din România.