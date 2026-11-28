Publicat 28 nov. 2026, 12:14 Actualizat 28 nov. 2026, 12:15 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Guvernul Bolojan a lăsat o gaură de 50 de miliarde de lei la bugetul de stat! Asta reiese din raportul prezentat de ministrul de Finanțe. Sorin Grindeanu susține că documentele arată clar faptul că șeful PNL a lăsat țara pe marginea prăpastiei. Vorbim despre plăți neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB. Furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde de lei, iar în dosarul Pfizer s-au putea pierde încă 3 miliarde. Jurnalista Realitatea Plus Alexandra Alexandrescu a analizat toate datele.

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