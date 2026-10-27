ANAF a descoperit 75 de mașini vândute în Argeș. Prejudiciu de peste un milion de lei

Un bărbat din județul Argeș a vândut 75 de autoturisme second-hand în valoare totală de peste 7,25 milioane de lei, în aproximativ doi ani și jumătate, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să declare obligațiile fiscale aferente. Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenţia Naţională de administrare Fiscală (ANAF) au descoperit cazul după ce au monitorizat anunțurile publicate pe platformele online de vânzare a mașinilor. Potrivit autorităților fiscale, prejudiciul calculat la bugetul de stat depășește 1,1 milioane de lei și reprezintă TVA neachitată.
Cum a fost descoperită afacerea cu 75 de mașini?
Potrivit ANAF, activitatea s-a desfășurat în perioada mai 2022 – ianuarie 2025. Persoana verificată cumpăra autoturisme atât din România, cât și din alte state, apoi le revindea către persoane fizice, fără să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără să declare taxele aferente tranzacțiilor.
Un element important în identificarea activității a fost monitorizarea platformelor online specializate în comercializarea autoturismelor second-hand. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au analizat anunțurile publicate de persoana verificată și au urmărit tranzacțiile aferente celor 75 de vehicule, a căror valoare cumulată a fost stabilită la 7.258.790 de lei.
Ce metode ar fi fost folosite pentru vânzarea autoturismelor?
Verificările au identificat și nereguli în documentele folosite pentru unele tranzacții. Potrivit informațiilor pe baza comunicării ANAF, în cazul anumitor mașini apăreau documente care indicau alți vânzători decât persoana care realiza efectiv tranzacțiile. În unele situații, actele ar fi menționat societăți din alte state ale Uniunii Europene.
Pentru autoturismele cumpărate din România, inspectorii au identificat și situații în care persoana verificată prelua o mașină de la proprietar, oferind în schimb un alt autoturism și o diferență de bani. Unele vehicule rămâneau înregistrate pe numele foștilor proprietari până la revânzare sau erau trecute pe numele unor cunoscuți ai comerciantului.
Ce prejudiciu a calculat ANAF?
În urma controlului, inspectorii antifraudă au stabilit că valoarea livrărilor de autoturisme a fost de peste 7,2 milioane de lei, iar TVA sustrasă de la plată depășește 1,1 milioane de lei. Cu alte cuvinte, suma de 7,25 milioane de lei reprezintă valoarea tranzacțiilor identificate, nu prejudiciul fiscal.
ANAF a anunțat că urmează să sesizeze organele de urmărire penală competente. Acestea vor analiza eventualele fapte de natură penală și responsabilitățile persoanei verificate.