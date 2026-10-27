ANAF a descoperit 75 de mașini vândute în Argeș. Prejudiciu de peste un milion de lei

Publicat 27 oct. 2026, 12:17 Actualizat 27 oct. 2026, 12:35

Un bărbat din județul Argeș a vândut 75 de autoturisme second-hand în valoare totală de peste 7,25 milioane de lei, în aproximativ doi ani și jumătate, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să declare obligațiile fiscale aferente. Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenţia Naţională de administrare Fiscală (ANAF) au descoperit cazul după ce au monitorizat anunțurile publicate pe platformele online de vânzare a mașinilor. Potrivit autorităților fiscale, prejudiciul calculat la bugetul de stat depășește 1,1 milioane de lei și reprezintă TVA neachitată.

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