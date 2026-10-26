Luca Niculescu, mesaj pentru mediul de afaceri: „Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârșit prin creșterea taxelor”. Ce măsuri propune premierul pentru relansarea economiei

Premierul Luca Niculescu anunță că relansarea economiei și sprijinirea companiilor care creează locuri de muncă trebuie să devină priorități pentru Guvern. Șeful Executivului susține că majorarea continuă a taxelor nu poate reprezenta o soluție permanentă pentru echilibrarea finanțelor publice și cere o schimbare de abordare în relația statului cu antreprenorii și investitorii.
Declarațiile au fost făcute luni, după o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, la care au participat mai mulți membri ai Guvernului și organizații reprezentative pentru companiile din România.
Potrivit premierului, statul trebuie să reducă risipa banilor publici, să combată evaziunea fiscală și să îmbunătățească încasarea veniturilor la buget, în loc să transfere constant presiunea fiscală asupra contribuabililor.
Premierul cere reducerea presiunii fiscale asupra companiilor
Luca Niculescu a transmis că Executivul pe care îl conduce urmărește să stimuleze activitatea economică și să sprijine firmele care contribuie la crearea locurilor de muncă.
„Trebuie să repornim motoarele economiei, să îi ajutăm pe cei care oferă locuri de muncă, nu să îi sufocăm în taxe și birocrație”, a scris premierul pe Facebook, după discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri.
Șeful Guvernului consideră că autoritățile trebuie să creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea companiilor și atragerea investițiilor, prin reguli clare și un cadru economic previzibil.
În opinia sa, relația dintre stat și mediul privat trebuie să se bazeze pe colaborare, stabilitate și respectarea obligațiilor de ambele părți.
Premierul a subliniat că obiectivul Executivului este să atragă resurse financiare în economie și la bugetul de stat, fără să împovăreze suplimentar persoanele și firmele care susțin activitatea economică.
Ce schimbări cere Luca Niculescu în administrarea banilor publici
În ceea ce privește echilibrarea bugetului, premierul susține că autoritățile trebuie să acționeze simultan pentru reducerea cheltuielilor inutile și creșterea eficienței colectării veniturilor.
Printre direcțiile indicate de acesta se numără combaterea evaziunii fiscale, folosirea mai eficientă a banilor publici și îmbunătățirea mecanismelor prin care statul își încasează veniturile.
„Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârșit prin creșterea taxelor”, a afirmat Luca Niculescu.
Mesajul premierului vine în contextul discuțiilor despre echilibrul finanțelor publice și necesitatea susținerii mediului privat. Potrivit acestuia, responsabilitatea fiscală trebuie însoțită de măsuri care să permită întreprinderilor să investească, să se dezvolte și să creeze noi locuri de muncă.
Investitorii au nevoie de stabilitate și predictibilitate
În cadrul întâlnirii au fost abordate și condițiile necesare pentru stimularea investițiilor în România. Premierul a evidențiat importanța unui parteneriat funcțional între autorități și companii, bazat pe predictibilitate și pe un mediu administrativ mai eficient.
Printre prioritățile menționate se află sprijinirea sectoarelor strategice, încurajarea inovării, protejarea capitalului românesc și respectarea la timp a obligațiilor statului.
Discuțiile au reunit reprezentanți ai unor organizații importante din mediul de afaceri, printre care Confederația Concordia, Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România, Romanian Business Leaders, Asociația Oamenilor de Afaceri din România și Confederația Națională pentru Antreprenoriat și Întreprinderi Mici și Mijlocii.
La întâlnire au participat și mai mulți membri ai echipei guvernamentale, inclusiv reprezentanți ai ministerelor responsabile de finanțe, economie, energie, dezvoltare și muncă.
Potrivit premierului, dialogul cu mediul privat va continua, pentru identificarea unor soluții care să susțină dezvoltarea economică și creșterea calității vieții.
Aderarea României la OCDE, o oportunitate pentru investiții
Un alt subiect evidențiat de Luca Niculescu este apropierea României de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Premierul consideră că acest proces poate deschide noi oportunități pentru atragerea capitalului, extinderea accesului companiilor românești pe piețele externe și adoptarea unor tehnologii moderne.
În același timp, aderarea la organizație este prezentată drept o ocazie de modernizare a instituțiilor publice și de îmbunătățire a modului în care funcționează administrația.
Guvernul urmărește, potrivit declarațiilor premierului, să transforme aceste oportunități în beneficii pentru economie și pentru populație, prin susținerea investițiilor și crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea afacerilor.
Locuri de muncă mai bine plătite și oportunități pentru tineri
Luca Niculescu a subliniat că relansarea economică trebuie să se reflecte și în nivelul de trai al populației. În acest sens, premierul a indicat necesitatea creării unor locuri de muncă mai bine remunerate și a unor oportunități profesionale care să îi încurajeze pe tineri să rămână în țară.
Șeful Executivului susține că dezvoltarea României presupune cooperarea dintre instituțiile statului, mediul de afaceri și societate.
În paralel, premierul a avut o discuție cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, la sediul instituției.