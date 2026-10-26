Luca Niculescu, mesaj pentru mediul de afaceri: „Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârșit prin creșterea taxelor”. Ce măsuri propune premierul pentru relansarea economiei

Publicat 26 oct. 2026, 18:12 Actualizat 26 oct. 2026, 18:13

Premierul Luca Niculescu anunță că relansarea economiei și sprijinirea companiilor care creează locuri de muncă trebuie să devină priorități pentru Guvern. Șeful Executivului susține că majorarea continuă a taxelor nu poate reprezenta o soluție permanentă pentru echilibrarea finanțelor publice și cere o schimbare de abordare în relația statului cu antreprenorii și investitorii.

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