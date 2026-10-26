Patru români, înșelați cu 561.480 de lei prin „metoda BNR”. Un ucrainean riscă închisoarea cu executare

Un cetățean ucrainean cercetat într-un dosar de înșelăciune prin așa-numita „metodă BNR” și-a recunoscut implicarea într-o fraudă cu un prejudiciu de peste jumătate de milion de lei. Patru persoane au fost convinse să își predea economiile unor indivizi care pretindeau că reprezintă instituții ale statului și că încearcă să le protejeze banii de o fraudă bancară. Bărbatul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, care prevede o pedeapsă de un an și două luni de închisoare cu executare.
Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, faptele au avut loc pe 17 și 23 iulie 2026, în mai multe locuri publice din Capitală. Anchetatorii au stabilit că cetățeanul ucrainean, în baza unei înțelegeri prealabile cu alte persoane, ar fi preluat de la patru victime suma totală de 561.480 de lei.
Persoanele păgubite fuseseră contactate de indivizi care s-au prezentat în mod fals drept reprezentanți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Aceștia le-au spus că ar fi existat o tentativă de fraudă asupra conturilor lor bancare și că banii trebuie securizați.
Pentru a face povestea mai credibilă, suspecții le-au transmis victimelor, prin WhatsApp, inclusiv un presupus acord de confidențialitate. Convinsе că discută cu reprezentanți ai instituțiilor statului, cele patru persoane au predat sumele de bani, care au fost ulterior preluate de cetățeanul ucrainean.
Un an și două luni de închisoare cu executare, pedeapsa stabilită prin acordul cu procurorii
Luni, 26 octombrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a anunțat că procurorul de caz a încheiat, în săptămâna precedentă, un acord de recunoaștere a vinovăției cu bărbatul cercetat.
Acesta și-a recunoscut implicarea în faptele investigate și a acceptat încadrarea juridică de complicitate la infracțiunea de înșelăciune în formă continuată. Prin acord a fost stabilită o pedeapsă de un an și două luni de închisoare, cu executare în regim de detenție. Bărbatul se află în arest preventiv din 8 august 2026, iar această măsură a fost menținută potrivit acordului încheiat cu procurorii. Documentul urmează să fie analizat de instanță, care trebuie să decidă dacă îl admite sau îl respinge. Prin urmare, pedeapsa nu reprezintă încă o condamnare definitivă.
Complicii ucraineanului nu au fost identificați
Deși cetățeanul ucrainean și-a recunoscut rolul în preluarea banilor, persoanele care au contactat victimele și le-au convins să își predea economiile nu au fost identificate până în prezent. Potrivit anchetatorilor, acestea au folosit calități oficiale false și documente transmise prin WhatsApp pentru a le determina pe victime să creadă că banii lor sunt în pericol. Cercetările continuă pentru identificarea celorlalte persoane implicate în înșelăciune.
Cum funcționează „metoda BNR” și alte cazuri investigate în România
„Metoda BNR” este denumirea folosită pentru o schemă de înșelăciune în care infractorii contactează victimele și se prezintă drept angajați ai unor instituții bancare sau ai autorităților. Sub pretextul că a fost contractat un credit fraudulos ori că există un pericol asupra economiilor, aceștia încearcă să convingă persoanele contactate să retragă sau să transfere bani.
În august 2026, trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv într-un alt dosar de înșelăciune prin „metoda BNR”, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București. Victimele fuseseră convinse că pe numele lor au fost contractate credite în mod fraudulos și că trebuie să își retragă economiile. În acel caz, suspecții au fost prinși în flagrant în momentul în care una dintre victime le preda bani. Prejudiciile documentate în dosar au fost de 30.000 de lei pentru o persoană, 61.540 de lei pentru alta și 500 de lei pentru cea de-a treia. Autoritățile au avertizat că persoanele care se prezintă drept angajați ai băncilor sau ai poliției și solicită retragerea ori predarea unor sume de bani pot urmări obținerea acestora prin înșelăciune.