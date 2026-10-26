Patru români, înșelați cu 561.480 de lei prin „metoda BNR”. Un ucrainean riscă închisoarea cu executare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 oct. 2026, 12:56

Un cetățean ucrainean cercetat într-un dosar de înșelăciune prin așa-numita „metodă BNR” și-a recunoscut implicarea într-o fraudă cu un prejudiciu de peste jumătate de milion de lei. Patru persoane au fost convinse să își predea economiile unor indivizi care pretindeau că reprezintă instituții ale statului și că încearcă să le protejeze banii de o fraudă bancară. Bărbatul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, care prevede o pedeapsă de un an și două luni de închisoare cu executare.

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