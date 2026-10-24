Realitatea.NET
ExclusivEconomie· 1 min citire

Prețurile alimentelor ar putea crește și anul viitor. România ar putea plăti mai mult pentru alimente și în 2027

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat24 oct. 2026, 14:22
Actualizat24 oct. 2026, 14:24
SursăRealitatea PLUS

După luni întregi de scumpiri care au pus presiune pe bugetele românilor, un nou val de majorări ar putea lovi prețurile alimentelor de bază. Grâul s-a scumpit deja cu peste 30% la nivel mondial, în timp ce războaiele, seceta și costurile tot mai mari de transport riscă să alimenteze noi creșteri de prețuri. Pentru familiile care își drămuiesc fiecare leu de la o lună la alta, perspectiva unor noi scumpiri devine tot mai îngrijorătoare.

Ce spun oamenii despre prețurile alimentelor și facturi?

Pensionarii și salariații cu venituri mici sunt cei care resimt cel mai mult creșterea prețurilor. Rata inflației a ajuns la 6,6%, iar specialiștii prognozează că va ajunge la peste opt procente la final de an. Scumpirea carburanților se transmite pe întreg lanțul iar pâinea, lactatele, carnea și alte produse ne costă mai mult.

Potrivit INS, pâinea s-a scumpit cu aproape 5%, ouăle cu 10%, iar laptele cu aproape 7%.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe