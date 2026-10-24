Prețurile alimentelor ar putea crește și anul viitor. România ar putea plăti mai mult pentru alimente și în 2027

Publicat 24 oct. 2026, 14:22 Actualizat 24 oct. 2026, 14:24 Sursă Realitatea PLUS

După luni întregi de scumpiri care au pus presiune pe bugetele românilor, un nou val de majorări ar putea lovi prețurile alimentelor de bază. Grâul s-a scumpit deja cu peste 30% la nivel mondial, în timp ce războaiele, seceta și costurile tot mai mari de transport riscă să alimenteze noi creșteri de prețuri. Pentru familiile care își drămuiesc fiecare leu de la o lună la alta, perspectiva unor noi scumpiri devine tot mai îngrijorătoare.

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