Inflația a crescut din nou. Chiriile au explodat cu aproape 40%, motorina cu 38%
Coș de cumpărături
Scumpirile continuă să pună presiune pe buzunarele românilor! După trei luni în care ritmul inflației a scăzut, prețurile au început din nou să crească mai repede. În septembrie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 6,61%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Cele mai mari majorări de prețuri s-au înregistrat la chirii, carburanți și servicii, însă nici alimentele de bază nu au scăpat de scumpiri.
Inflația crește din nou în România. Serviciile s-au scumpit cel mai mult
După ce inflația coborâse la 6,2% în august, datele pentru septembrie arată o nouă accelerare a creșterii prețurilor. Rata anuală a ajuns la 6,61%, iar serviciile continuă să fie categoria cu cele mai mari scumpiri.
Comparativ cu septembrie 2025, tarifele serviciilor au crescut, în medie, cu 11,12%. În aceeași perioadă, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,06%, în timp ce prețurile alimentelor au crescut cu 3%. Deși inflația este mai mică decât în prima parte a anului, românii continuă să plătească mai mult pentru numeroase produse și servicii. Cele mai mari diferențe se observă în cazul chiriilor și carburanților, unde majorările din ultimul an au depășit 28%.
Chiriile au explodat cu aproape 40%. Cât costă în plus serviciile
Cele mai mari scumpiri din categoria serviciilor au fost înregistrate la chirii. Potrivit INS, acestea au crescut cu 39,46% în septembrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, fiind cea mai mare majorare din această categorie.
Nici celelalte servicii folosite frecvent de români nu au scăpat de scumpiri. Tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au crescut cu 14,11%, iar abonamentele de televiziune s-au majorat cu 14,02%. Și proprietarii de autoturisme plătesc mai mult. Reparațiile auto s-au scumpit cu 8,89%, iar abonamentele auto au înregistrat o creștere de 9,77%. În același timp, serviciile medicale au devenit mai scumpe cu 8,53%, iar cele de igienă și cosmetică au înregistrat majorări de 8,12%. Pentru confecționarea și repararea hainelor sau a încălțămintei, tarifele au crescut cu 8,40%.
Transportul rutier s-a scumpit cu 8,58%, iar cel urban cu 2,46%. În cazul transportului aerian, prețurile sunt cu 1,32% mai mari decât în septembrie 2025, dar au scăzut cu 14% față de luna august a acestui an. Românii plătesc mai mult și pentru serviciile poștale, ale căror tarife au crescut cu 9,32%. Restaurantele și cafenelele au majorat prețurile cu 6,14%, în timp ce cazarea la hotel s-a scumpit cu 3,47%.
Motorina, mai scumpă cu aproape 38%. Benzina și facturile continuă să apese pe bugetele românilor
Carburanții se numără printre produsele care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în ultimul an. Motorina s-a scumpit cu 37,61%, iar benzina cu 28,42%, potrivit datelor INS.
Majorările se resimt în special în bugetele șoferilor, care trebuie să aloce mai mulți bani pentru alimentarea mașinilor. În același timp, creșterea prețurilor la carburanți reprezintă o cheltuială suplimentară și pentru activitățile care depind de transport. În ceea ce privește facturile, energia termică s-a scumpit cu 10,70%, iar gazele naturale au înregistrat o creștere de 4,63% față de septembrie 2025. Prețul energiei electrice a crescut cu 1,35% în același interval, o majorare mult mai mică decât cele înregistrate anterior. INS precizează că în calculul inflației este inclus și efectul încetării schemei de plafonare a prețurilor la electricitate, începând din august 2025.
Pentru consumatorii casnici de gaze naturale, schema de plafonare s-a încheiat la 1 aprilie 2026, fiind înlocuită cu un alt mecanism de protecție. Printre produsele nealimentare care s-au scumpit se numără și detergenții, cu 6,25%, tutunul și țigările, cu 5,72%, dar și cărțile, ziarele și revistele, cu 6,36%. Articolele de igienă și cosmeticele costă cu 4,41% mai mult, iar medicamentele s-au scumpit cu 1,9%. O creștere de 8,53% a fost înregistrată și în categoria care include ceasuri, aparate video și articole sportive.
Cafeaua, ouăle și carnea, tot mai scumpe. Ce alimente s-au ieftinit
La alimente, cafeaua continuă să conducă topul scumpirilor. Prețul acesteia a crescut cu 13,78% în ultimul an, fiind urmată de ouă, care s-au scumpit cu 10,84%. Și uleiul comestibil a înregistrat o majorare importantă, de 7,62%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 7,56%. În cazul cărnii, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la carnea de vită, care costă cu 8,5% mai mult decât în septembrie 2025. Carnea de porc și cea de pasăre s-au scumpit cu câte 3,34%.
Peștele proaspăt a înregistrat o majorare de 5,44%, iar conservele din pește s-au scumpit cu 5,33%. Prețurile au crescut și la pâine, cu 4,79%, la telemeaua de vacă, cu 3,75%, și la telemeaua de oaie, cu 3%. Produsele din categoria zahăr și miere de albine s-au scumpit, în medie, cu 5,81%, deși zahărul luat separat s-a ieftinit cu 1,67%. La băuturile alcoolice, țuica și alte băuturi spirtoase au devenit mai scumpe cu 5,01%, berea cu 4,9%, iar vinul cu 4,15%. Există însă și câteva produse pentru care prețurile au scăzut față de anul trecut. Cea mai mare ieftinire a fost înregistrată la fructele proaspete, care au costat cu 16,69% mai puțin decât în septembrie 2025. Și cartofii s-au ieftinit cu 3,64%, mălaiul cu 3,42%, iar făina cu 3,23%. Prețul untului a scăzut cu 0,96%.
Chiar dacă unele alimente au devenit mai ieftine, datele INS arată că majoritatea produselor și serviciilor analizate continuă să coste mai mult decât în urmă cu un an. Creșterea inflației la 6,61% în septembrie arată că, după perioada de încetinire a scumpirilor, presiunea asupra bugetelor românilor a început din nou să crească.
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