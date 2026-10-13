Inflația a crescut din nou. Chiriile au explodat cu aproape 40%, motorina cu 38%

Publicat 13 oct. 2026, 09:37 Actualizat 13 oct. 2026, 10:00

Scumpirile continuă să pună presiune pe buzunarele românilor! După trei luni în care ritmul inflației a scăzut, prețurile au început din nou să crească mai repede. În septembrie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 6,61%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Cele mai mari majorări de prețuri s-au înregistrat la chirii, carburanți și servicii, însă nici alimentele de bază nu au scăpat de scumpiri.

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