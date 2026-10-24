România pierde lupta pentru aur la nivel mondial. Băncile centrale ale lumii încep să cumpere masiv

Publicat 24 oct. 2026, 12:08 Actualizat 24 oct. 2026, 12:14 Sursă Realitatea PLUS

România pierde bătălia pentru aur la nivel mondial. În timp ce alte țări au început să-și mărească rezervele pentru zile negre, țara noastră nu a mai cumpărat aur de 20 de ani. Asta, în condițiile în care metalul prețios pare una dintre cele mai sigure metode de protecție în criza economică anunțată de experți. Iar valoarea lui începe să crească tot mai mult. Un material marca Realitatea PLUS despre rolul aurului la următorul șoc economic și riscurile pe care le implică o rezervă prea mică.

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