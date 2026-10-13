Aurul se scumpește din nou! Cât a ajuns să coste un gram în România. Anunțul făcut de BNR

Aurul se scumpește din nou în România! Banca Națională a României (BNR) a anunțat marți, 13 octombrie, o nouă creștere a prețului metalului prețios. Un gram de aur a ajuns la 642,8367 lei, cu aproape 3 lei mai mult decât în ziua precedentă. Creșterea vine după ce, luni, aurul înregistrase o ușoară ieftinire.
Cât costă un gram de aur marți, 13 octombrie
Potrivit cotației anunțate de BNR, prețul unui gram de aur a ajuns marți la 642,8367 lei, față de 639,8793 lei, cât valora luni, 12 octombrie. Astfel, într-o singură zi, metalul prețios s-a scumpit cu 2,9574 lei. Noua creștere vine după mai multe oscilații ale prețului aurului, înregistrate în ultimele săptămâni. Comparativ cu vineri, 9 octombrie, când gramul era cotat la 640,8929 lei, valoarea anunțată marți este mai mare cu 1,9438 lei.
La sfârșitul săptămânii trecute, aurul înregistrase o creștere importantă. Vineri, 9 octombrie, prețul unui gram urcase cu 7,4036 lei față de ședința precedentă, ajungând la 640,8929 lei. Luni, 12 octombrie, a urmat o scădere de 1,0136 lei, însă tendința s-a inversat marți, când gramul de aur a revenit pe creștere.
Care a fost cel mai mare preț al aurului în 2026
Chiar dacă aurul s-a scumpit din nou, cotația de marți rămâne sub maximul înregistrat în acest an. Potrivit datelor BNR prezentate, cel mai mare preț al gramului de aur a fost atins pe 2 martie 2026, când acesta a ajuns la 752,0815 lei. La polul opus, cea mai mică valoare a fost înregistrată pe 17 iulie 2026, când un gram de aur a fost cotat la 588,7371 lei. Diferența dintre cele două valori arată cât de mult a variat prețul metalului prețios pe parcursul acestui an.
Ce trebuie să știe românii care vor să cumpere aur
Prețul comunicat de BNR reprezintă valoarea de referință pentru un gram de aur fin, exprimată în lei. Această cotație este actualizată în zilele în care banca centrală publică noile valori și poate fi influențată atât de evoluția aurului pe piețele internaționale, cât și de modificările cursului valutar. Totuși, românii care vor să cumpere aur trebuie să știe că prețul afișat de BNR nu este neapărat același cu cel practicat de comercianți.
De exemplu, valoarea unui lingou sau a unei monede din aur poate fi diferită de cotația oficială, în funcție de comerciant și de condițiile tranzacției. De asemenea, prețul oferit pentru vânzarea aurului poate fi mai mic decât cel solicitat la cumpărare. Prin urmare, cotația BNR este un reper pentru cei care urmăresc valoarea aurului, însă prețul efectiv trebuie verificat la comerciant înainte de orice tranzacție.