Constatarea amiabilă, o variantă mai simplă, în caz de accident auto ușor

Publicat 23 oct. 2026, 21:05 Actualizat 23 oct. 2026, 21:13

Un accident rutier soldat doar cu pagube materiale poate genera întrebări despre procedura legală, termenul de declarare și documentele necesare pentru repararea mașinii. În funcție de circumstanțe, șoferii pot completa o constatare amiabilă sau trebuie să se prezinte la poliție în cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului.

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