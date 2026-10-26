Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB în primele nouă luni din 2026. Investițiile au ajuns la 107,77 miliarde de lei

Deficitul bugetar al României s-a redus la 78,3 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, echivalentul a 3,81% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanțelor. Față de aceeași perioadă din 2025, diferența dintre cheltuielile și veniturile bugetului general consolidat s-a diminuat cu 24,17 miliarde de lei, în condițiile în care încasările au crescut mai rapid decât cheltuielile.
În intervalul ianuarie–septembrie 2025, deficitul bugetar se situa la 102,47 miliarde de lei, respectiv 5,31% din PIB. Datele pentru primele nouă luni din acest an indică astfel o scădere de peste 23% în termeni nominali și de 1,5 puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut.
Veniturile bugetare au crescut cu 11,9%, peste ritmul cheltuielilor
Veniturile bugetare au înregistrat un avans de 11,9% în primele nouă luni din 2026, în timp ce cheltuielile au crescut cu 5,5%, potrivit Ministerului Finanțelor.
Instituția prezintă reducerea deficitului drept un rezultat al continuării consolidării fiscal-bugetare, dar avertizează că presiunile asupra finanțelor publice nu au dispărut.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că îmbunătățirea execuției bugetare trebuie însoțită de schimbări durabile în administrarea banilor publici.
„Responsabilitatea nu înseamnă doar să corectăm dezechilibrele, ci și să evităm acumularea unor noi presiuni asupra bugetului”, a afirmat ministrul, în comunicatul instituției.
Nazare a subliniat necesitatea stabilirii unor priorități clare și a evaluării efectelor pe termen lung ale deciziilor bugetare, într-un context în care resursele disponibile rămân limitate.
Investițiile publice au depășit 107 miliarde de lei
Cheltuielile pentru investiții publice au ajuns la 107,77 miliarde de lei în perioada ianuarie–septembrie 2026, cu peste 25 de miliarde de lei mai mult față de intervalul similar al anului trecut. În schimb, cheltuielile de personal s-au redus cu 4,43 miliarde de lei.
Ministerul Finanțelor arată că aceste evoluții demonstrează posibilitatea reducerii deficitului concomitent cu majorarea investițiilor. Totuși, instituția atrage atenția că dezechilibrele structurale ale economiei și presiunile bugetare persistă, în special în perspectiva ultimului trimestru.
Ținta de deficit pentru 2026 rămâne la 6,2% din PIB
Autoritățile și-au asumat pentru finalul anului 2026 o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB. Agențiile de evaluare financiară au estimări cuprinse între 5,8% și 6,25% din PIB:
Fitch Ratings estimează un deficit de 5,9% din PIB, sub ținta Guvernului;
S&P prognozează un deficit general guvernamental de 6,25% din PIB;
Moody’s anticipează un deficit de 5,8% din PIB.
Rezultatul pentru întregul an va arăta în ce măsură reducerea consemnată în primele nouă luni poate fi menținută și în ultimul trimestru, perioadă pentru care Ministerul Finanțelor semnalează în continuare presiuni asupra bugetului.