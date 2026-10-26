Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB în primele nouă luni din 2026. Investițiile au ajuns la 107,77 miliarde de lei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 13:36

Deficitul bugetar al României s-a redus la 78,3 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, echivalentul a 3,81% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanțelor. Față de aceeași perioadă din 2025, diferența dintre cheltuielile și veniturile bugetului general consolidat s-a diminuat cu 24,17 miliarde de lei, în condițiile în care încasările au crescut mai rapid decât cheltuielile.

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