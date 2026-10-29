Dacia, afectată de competiția din China: vânzările au scăzut cu aproape 13%

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 oct. 2026, 23:51

Dacia pierde teren pe piața auto, după ce livrările mărcii au coborât cu 12,8% în al treilea trimestru din 2026. Rezultatul vine într-un context tot mai competitiv, în care constructorii chinezi își consolidează poziția, iar gama restrânsă de modele electrice reprezintă o provocare pentru producătorul român. La nivel de grup, Renault a depășit însă estimările privind veniturile, impulsionat de cererea pentru mașini electrice.

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