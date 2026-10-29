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Economie· 2 min citire
Florin Manole, mesaj pentru pensionari înainte de rectificarea bugetară: „Banii pentru pensii și ajutoarele din decembrie sunt asigurați”
Florin Manole / Sursa foto - Facebook
Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis un mesaj pensionarilor în contextul discuțiilor despre rectificarea bugetară și dificultățile financiare. Oficialul susține că fondurile necesare pentru plata pensiilor și pentru ajutoarele financiare acordate o singură dată, în luna decembrie, sunt asigurate, iar toate plățile vor fi efectuate integral și la timp.
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