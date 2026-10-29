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Economie· 2 min citire

Florin Manole, mesaj pentru pensionari înainte de rectificarea bugetară: „Banii pentru pensii și ajutoarele din decembrie sunt asigurați”

Florin Manole / Sursa foto - Facebook

Florin Manole / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 22:38

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis un mesaj pensionarilor în contextul discuțiilor despre rectificarea bugetară și dificultățile financiare. Oficialul susține că fondurile necesare pentru plata pensiilor și pentru ajutoarele financiare acordate o singură dată, în luna decembrie, sunt asigurate, iar toate plățile vor fi efectuate integral și la timp.

Florin Manole îi liniștește pe pensionari: banii pentru pensii sunt asigurați

În contextul preocupărilor legate de situația bugetului de stat, Florin Manole a venit cu precizări privind veniturile pensionarilor. Ministrul Muncii afirmă că nu există motive pentru ca beneficiarii să se teamă că pensiile sau ajutoarele prevăzute pentru luna decembrie nu vor fi plătite.

Mesajul oficialului vine într-o perioadă în care rectificarea bugetară și presiunile asupra finanțelor publice generează întrebări cu privire la capacitatea statului de a-și onora obligațiile.

Ce spune ministrul despre ajutoarele financiare din decembrie

Pe lângă plata pensiilor, ministrul a făcut referire și la ajutoarele financiare acordate o singură dată, cunoscute drept ajutoare one-off. Potrivit declarației sale, și fondurile destinate acestor plăți sunt asigurate.

Florin Manole a subliniat că informațiile despre veniturile pensionarilor trebuie comunicate fără ambiguități, astfel încât oamenii să nu fie puși în situația de a se întreba dacă își vor primi banii la termen.

Oficialul a insistat asupra importanței unei comunicări clare, având în vedere că pensiile reprezintă principala sursă de venit pentru milioane de români.

Mesajul lui Florin Manole în contextul rectificării bugetare

Ministrul Muncii a precizat că nu își dorește ca un subiect atât de important să fie însoțit de speculații sau de informații neclare. În opinia sa, pensionarii trebuie să aibă certitudinea că veniturile lor sunt protejate.

Știu că, atunci când se vorbește despre rectificarea bugetară, urgențe și dificultăți bugetare, mulți pensionari își pun o întrebare simplă: sunt bani pentru pensii și pentru ajutoarele one-off din decembrie? Răspunsul este clar: DA, banii sunt asigurați, iar toate plățile vor fi făcute integral și la timp. Nu vreau ca un subiect atât de important pentru milioane de oameni să fie alimentat de ambiguități sau speculații. Pensionarii au dreptul la informații clare și la siguranța că veniturile lor sunt protejate.

a declarat Florin Manole, ministrul Muncii, Florin Manole.
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