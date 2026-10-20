Florin Manole, anunț despre pensiile românilor: ”Creșterea va fi decisă cu Finanțele și premierul. După doi ani fără indexări, pensionarii nu mai au bani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 13:29

Florin Manole, ministrul propus pentru Ministerul Muncii, a declarat marți, în direct la Realitatea Plus, că indexarea pensiilor va fi stabilită în urma discuțiilor cu premierul și ministrul Finanțelor, pe baza datelor oficiale privind inflația. Acesta a vorbit și despre ce se v întâmpla cu salariul minim, ajutoarele pentru persoanele vulnerabile și contribuția CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei.

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