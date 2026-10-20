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Florin Manole, anunț despre pensiile românilor: ”Creșterea va fi decisă cu Finanțele și premierul. După doi ani fără indexări, pensionarii nu mai au bani

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 13:29

Florin Manole, ministrul propus pentru Ministerul Muncii, a declarat marți, în direct la Realitatea Plus, că indexarea pensiilor va fi stabilită în urma discuțiilor cu premierul și ministrul Finanțelor, pe baza datelor oficiale privind inflația. Acesta a vorbit și despre ce se v întâmpla cu salariul minim, ajutoarele pentru persoanele vulnerabile și contribuția CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei.

Manole: ”Vom face tot ce putem pentru ca povara anilor următori să nu mai cadă pe pensionari”

Voi merge către ministrul de Finanțe și către primul ministru cu, așa cum prevede legea, cu cifrele care vin de la Institutul de Statistică și la Comisia de Prognoză, cifre care, agregate, trebuie să ne dea o valoare a indexării. După aceea, sigur că ministrul de Finanțe, primul ministru, în limitele respectării Pactului fiscal bugetar, trebuie să ia o decizie în legătură cu anvelopa bugetară, dar eu vreau să fiu optimist și vreau să spun că vom face tot ce putem pentru ca povara anilor următori să nu mai cadă pe pensionari, pentru că a fost nedrept ca doi ani de zile pensionarii să fie principala categorie socială care a decontat situația fiscal-bugetară.

— a spus Florin Manole.

Cât despre salariul minim, ministrul propus a subliniat că majorarea acestuia se va face conform formulei prevăzute de lege, în urma consultărilor cu sindicatele și patronatele, atrăgând atenția că inflația a redus semnificativ puterea de cumpărare a românilor.

În legătură cu salariul minim, există o lege în vigoare, există o directivă europeană din care decurge legea în vigoare, o lege care ne spune care este formula de calcul a indexării salariului minim într-un orizont de 12 luni. Așadar, și în legătură cu asta avem o procedură, o vom iniția și o vom parcurge, vom ajunge, conform procedurii, la discuția cu sindicatele și patronatele, așa s-a întâmplat și anul trecut, așa trebuie să se întâmple și anul ăsta și întotdeauna, pentru că asta este legislația în vigoare, și vom decide împreună ceea ce trebuie și ceea ce putem face. Ceea ce vreau însă să spun este că ne dăm seama cu toții cu certitudine că inflația a mâncat mult din puterea de cumpărare a cetățenilor și nu e corect să avem o situație în care oameni care muncesc să fie totuși în risc de sărăcie

— a afirmat social-democratul.

Întrebat dacă poate preciza pragul minim al indexării pensiilor, având în vedere procentul de 7,3% vehiculat, Florin Manole a râspuns: ”Nu vreau să îmi pun singur praguri minimale atunci când am o lege și am o procedură de respectat. Vreau să respect procedura și legea și o să merg așa către colegii din guvern. Așa e normal să se întâmple”.

Ce se va întâmpla cu CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei

Totodată, Florin Manole a precizat că nu consideră necesară prelungirea măsurii privind plata CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei și a subliniat că responsabilitatea pentru deciziile privind fiscalitatea și indexarea pensiilor trebuie împărțită cu ministrul Finanțelor.

Ca să fiu foarte clar, legislația în vigoare nu va fi schimbată în legătură cu această temă. Prelungirea însă, eu nu cred că ar trebui să se întâmple, prelungirea acestei prevederi, și nu cred că există niciun plan în legătură cu continuarea acestei poveri fiscale. Doar că, ce le spuneam colegilor dumneavoastră de presă care m-au întrebat, spuneam că asta este o temă de cod fiscal și că întrebarea pe cod fiscal trebuie să meargă la ministrul finanțelor. Dar nu vreau să pasez responsabilitatea. Sunt un om care înțelege că cetățenii României acum nu sunt interesați de granițele ideologice sau politice dintre un ministru sau altul. Cetățenii români vor niște rezultate concrete și vor un tratament just și pentru asta mie mi se pare că responsabilitatea, inclusiv pe teme de cod fiscal și pe teme de indexarea pensiilor, este un mandat comun pe care eu și ministrul de Finanțe trebuie să-l exercităm împreună, evident în limitele funcției fiecăruia. Dar nu te poți feri de asta. Pensionarii așteaptă soluții, nu așteaptă justificări că ăla e la finanțe, că ăla e la muncă, că ăla-i de la PSD, că ăla nu e de la PSD.

— a conchis oficialul.
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